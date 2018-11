La voz de los decepcionados

lunes 19 de noviembre de 2018 - 12:01 a.m.

Flex, irá hasta el fin con el Romantic Style

EXITOSO

El cantante Félix Gómez, conocido como ‘Flex', se encuentra en Ecuador realizando una gira musical. Antes del viaje el cantante conversó con El Siglo.

ES: ¿Cuántos años de carrera musical tienes?

F: Tengo 20 años de carrera artística.

ES: En tus inicios en la música hubo mucha competencia en el Romantic Style, ¿cómo has logrado mantenerte firme y que, a pesar que han pasado los años, eres bien recibido con las canciones viejas y actuales en las tarimas a nivel nacional e internacional?

F: Cada artista es diferente en su voz, como escribe, haciendo tarimas, así que pienso que siendo uno mismo es la clave, así me he mantenido yo, mi estilo Romantic Style no lo cambio, si trato de hacer fusiones de ritmos, pero conservo esa esencia que tanto le gusta a mi gente, prueba de ello es que hoy día gracias a Dios sigo activo ofreciendo conciertos fuera de Panamá con mi repertorio de éxitos y la adrenalina de los seguidores es igual que ayer, y mis nuevos temas siguen teniendo muy buena aceptación...

ES: ¿Qué requisitos toma ‘Flex' muy en cuenta a la hora de escribir sus canciones?

F: Ser empático, pensar por los demás sentir sus emociones, tristezas, confieso que algunas de mis letras son vivencias personales, pero lo crucial es inspirarse en experiencias propias y en lo que observó en mi diario vivir, siempre pienso en ser la voz de aquellos que no hallan la forma de expresar sus emociones y sentimientos, eso es lo que nutre mi carrera al escribir...

ES: ¿Qué es lo que nunca se escuchará en tus canciones?

F: Nunca cantaría contenido explícito ni menos violencia; mis letras son para enamorarse, reconciliarse y ser la voz de los decepcionados.

ES: ¿Tienes entre tus planes cambiar de género musical en un futuro?

F: Nunca cambiaría mi género, con el me identifico y me ha dado tantas glorias con humildad lo digo, lo que si haré siempre es innovar fusionando ritmos/géneros para estar a la vanguardia de todo lo que sale en el mercado musical en estos tiempos.

ES: En redes sociales vemos a un Flex que procura mantenerse con los pies sobre la tierra y que además motiva a sus seguidores a mantener humildad, ¿has vivido alguna experiencia donde te hayan señalado de ser creído?

F: Siempre procuro mantener los pies en la tierra y cultivar esta la gran virtud de la humildad, pero debo confesar que entre uno de mis defectos está el ser despistado, sí me han tildado de creído en algunas ocasiones, porque cuando salgo a la calle voy pensativo, muy concentrado en lo que haré o en mis ideas y me saludan y estoy tan enfocado en mis pensamientos que no logro conectarme en algunas ocasiones y no significa que no quiera saludar a los fans, por el contrario son los que me mantienen en este mundo de la música me importa tener buen contacto con mi público y les agradezco, pero por ser desconcentrado no he podido corresponder y me han tildado de que no quise hablarles, no es así, si en algún momento me han saludado y he estado en otro mundo discúlpenme pero es una de las fallas que reconozco que tengo...

ES: ¿De aquí a 10 años dónde o en qué posición se ve Flex?

F: Mientras Dios me dé salud de aquí a 10 años y más allá si así me lo permite, seguiré dando lo mejor de mí dentro de la palestra urbana, seguiré produciendo, porque es mi pasión es mi vida la música.

ES: ¿Proyectos o viajes para finalizar este año?

F: Cierro este 2018 con mis fanáticos y empresarios que hacen esto posible en Suramérica, ya que estos últimos meses he estado activo ofreciendo presentaciones en esta área de Latinoamérica, este mes de noviembre cumpliré con una gran gira de eventos de 20 días en Ecuador entre el 15 de noviembre al 2 de diciembre y cierro el mes de diciembre ofreciendo ‘show's' en Perú, estaré en este país del 12 al 16 de diciembre, cerrando así este año, vuelvo a pasar esta linda época con mi familia y amistades allegadas, para así recibir el 2019 con mis nuevos estrenos.