Kylie Jenner se quitó el relleno de sus labios

lunes 9 de julio de 2018 - 9:34 a.m.

La hermana menor de las Kardashian vuelve a parecerse a la de antes

Una de las grandes señas de identidad de las Kardashians son sus operaciones, sobre todo la de los labios, con la cual han creado una marca de personal.

Kylie Jenner, a pesar de no tener el mismo apellido de sus hermanas mayores, tiene el mismo gusto por los cambios físicos y es una de las de los labios más sensuales y llamativos de todos.

En su momento negó habérselos operado en varias ocasiones diciendo que los había conseguido a través de un aparato de forma natural y su hermana Kendall aseguró que simplemente, se maquillaba muy bien los labios.

A pesar de ello, no era ningún secreto que Kylie se había operado los labios. Fue en 2015 cuando admitió en un episodio de Keeping Up With the Kardashians que tenía rellenos temporales:

"Tengo rellenos labiales temporales, sólo es una inseguridad propia y era lo que quería hacer. Quiero admitir lo de los labios, pero la gente es tan rápida en juzgarme en respecto a todo así que podía haber pasado de puntillas sobre la verdad, pero no mentí", expresó.

Pero esto podría haber cambiado ya que Kylie se ha quitado los rellenos de los labios. En una de sus últimas fotos de Instagram son varios los fans que han notado que Kylie se parece más a la "antigua Kylie" a lo que ella ha respondido lo siguiente a través de un comentario:

"Me he deshecho de todos mis rellenos labiales"

La Kardashian-Jenner también lo ha mencionado en un vídeo que subió junto a Stormi, su hija, en el que menciona que Stormi tiene unos labios muy bonitos, y bromea con que no los puede haber sacado de ella: