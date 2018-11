Kourtney Kardashian despide el 2018 posando desnuda

Sensual. A cinco meses de cumplir 40 años, la hermana mayor del clan de los reality shows, Kourtney Kardashian, decidió quitarse la ropa en la edición de diciembre de la revista GQ en su edición mexicana.

Con una mano sosteniendo su pecho, la hermana de Khloe, Kim, Rob, Kendall y Kylie Jenner, dejó casi nada a la imaginación en tres imágenes de la sesión de fotos que está escandalizando al mundo entero y que se publicó este lunes 26 de noviembre.

Las poses sugerentes delimitan su bronceada figura como nunca antes la habíamos visto. El cabello suelto, y mínimas prendas completan el look con el que explotó su sensualidad ante la lente del fotógrafo Michael Schwartz en lo que parece una moderna mansión.

Después de su ruptura con Scott Disick, Kourtney demuestra que ella también tiene lo suficiente para llamar la atención se sus seguidores, en clara respuesta a las declaraciones de su hermana Kim en el reality "Keeping up with the Kardashians", donde la esposa de Kanye West ha dicho que su hermana es "la menos emocionante para ver".