Kathy anuncia que está embaraza y las redes sociales se desbordan de ternura

martes 25 de septiembre de 2018 - 9:30 a.m.

La presentadora manifestó que está en el quinto mes de gestación

Ayer, Kathy Phillips anunció que está embarazada y entre lágrimas consideró esta etapa que disfruta como todo un milgaro.

De acuerdo con la presentadora, intentó el embarazo asistido, pero luego de analizarlo lo dejó todo en manos de Dios, para que la llegada de su angelito se diera en el momento en que el "rey de reyes" así lo quisiera.

Pues, como si se tratara de una película, contó que unos clientes le dieron un detallece de la Virgencita de la Dulce espera, quienes le sugirieron que la tomara con mucha fe y ¿qué creen? ¡Bum! una semana después se enteró que había sido visitada por la cigüeña. Kathy considera que todo esto es parte de un milagro. ¡Felicidades!

El comunicado de la presentadora:

"Voy a ser Mamá… Mamá: quizás el título más preciado, el más importante… la razón de mi vida, DAR VIDA. Después de tantos episodios de enseñanzas en mi vida, entendí que los tiempos de Dios son perfectos y que por más que planifiquemos una y otra vez las cosas, Dios es quién decide cuándo y cómo. Gracias Dj Luiggi porque Dios no pudo elegir mejor padre para este bebé que TU… Sin duda este año ha estado lleno de bendiciones… ¿Recuerdan el pasado quince años que organicé? Andrea, mi hermosa quinceañera y su familia en una reunión del evento, me sorprenden con un detalle, la hermosa Virgencita de la Dulce espera, me dijeron que si la recibía con fe en mi hogar cuando menos lo imaginara recibiría la noticia… E inesperadamente así fue! Es un milagro literalmente y estoy plenamente feliz de poder compartirlo con ustedes, tengo casi 5 meses y realmente quería compartirlo desde el día que lo supe, pero quisimos ser prudentes mi esposo, mi doctor y mi familia después de todo lo que he pasado. Quiero darle un ENORME GRACIAS a todos aquellos que me han escrito cosas hermosas, inbox con oraciones, recomendaciones y todo su amor, a los haters por seguir haciéndome fuerte y a todos aquellos que genuinamente se alegran de esta noticia conmigo. VAN A SER TIOS Y TIAS!!! LOS AMO… y ahora, finalmente a poder disfrutarlo".

Kathy había estado esperando este momento durante mucho tiempo, razón por la que explicó decidió tomarse esta noticia con calma, hasta sentirse confiada en dar la buena nueva.

Mientras, los seguidores de la también cantante llenaron sus redes sociales de buenos deseos, pues esperaban con ansias que la presentadora de Suelta el Wichi cumpliera su deseo de ser madre.

