Las Kardashian se quedan en ropa interior para Calvin Klein

martes 23 de enero de 2018 - 12:56 p.m.

Kylie Jenner aparece en a campaña publicitaria, pero se tapa su vientre

La familia Kardashian continúa regalando titulares. Después de que Kim Kardashian anunciara la llegada de su tercer hijo, la pequeña Chicago West, las hermanas se han unido para protagonizar al completo la nueva campaña de Calvin Klein Underwear, la división de ropa interior de la marca americana.

Así, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie han protagonizado por primera vez un posado conjunto, que, por supuesto, no ha estado exento de polémica.

En las imágenes, que están firmadas por el fotógrafo Willy Vanderperre, las estrellas del programa Keep Up with the Kardashians posan en diferentes escenarios rústicos luciendo las últimas propuestas de jeans y de ropa interior de la firma.

En las instantáneas más llamativas, todas ellas acompañadas por el eslogan “Las hermanas Kardashian-Jenner, siempre unidas pase lo que pase”, estas ‘celebidadess’ aparecen tumbadas en el suelo, apiladas unas sobre las otras, encima de una colcha blanca y roja con una actitud de lo más tranquila y relajada.

El 'boom' de esta idea ha sido inmediato, a tal punto que miles de fanáticos de han puesto a ver detalles sobre si en la fotografía se sale una pista del supuesto embarazo de Kylie, la menor de las hermanas.

Pero, aunque con lupa, no se rastro de vientre prominente, puesto que la pelinegra se preocupó en taparse.

Campaña invadió el Time Square de Nueva York.

Esta sesión bien podría haber sido tomada con anterioridad, puesto que Khloe, quien ha mostró el cómo luce con su viente de embarazo, pareciera no tener signos de estar esperando a su bebé en estas fotos.

Ahora, luego del alboroto que se forma cada vez que se juntan las socialité para un proyecto queda la obligatoria pregunta: ¿Cuánto les habrán pagado?, amanecerá y veremos.