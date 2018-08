Kim Kardashian se encuentran por primera vez con Nicky Jam y ella quedó encantada

viernes 17 de agosto de 2018 - 4:30 p.m.

Las dos estrellas del espectáculos coincidieron en un local nocturnos, tras tener un amigo en común

El sorpresivo encuentro entre el cantante de reguetón Nicky Jam y la famosa socialié Kim Kardashian, en una fiesta en Miami, causó gran revuelo en redes sociales.

La famosa empresaria llegó al club nocturno de Miami, Estados Unidos, en un flamante lamborghini verde que combinaba con las largas extensiones de cabello color neón que decidió utilizar para la noche.

Parece que la reunión entre el cantante y Kardashian se produjo porque tienen como amigo en común a Jonathan Cheban, personaje con quien Kim tiene una incondicional amistad desde hace más de 10 años, incluso, ha tenido varias apariciones en la serie ‘Keeping Up With the Kardashians’, por su cercanía con la familia.

Nicky Jam también publicó un video del momento exacto en el que conoció a Kim Kardashian. “Gusto en conocerte”, le dijo ella justo después de que ambos se saludaran y se dieran un beso en la mejilla.

Una publicación compartida por El Siglo (@elsiglodigital) el 17 de Ago de 2018 a las 3:04 PDT

El reguetonero, que hace poco le dio una lección de canto a Will Smith, publicó otra foto donde aparece de fondo, a unos cuantos metros de la empresaria. “Nicky, ahí está @kimkardashian, actúa normal”, escribió en la descripción de la imagen.

Al salir del festejo la máxima estrella entre las Kardashian detuvo su marcha en el lamborgini que condució para reiterarle a Nicky Jam: "gusto en conocerte", luego siguió su marcha.