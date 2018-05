Kim Kardashian celebra su cuatro año de casada con la foto más romántica

jueves 24 de mayo de 2018 - 12:46 p.m.

Esta misma fotografía batió récord de 'likes' en Instagram, en 2014 cuando la compartieron la primera vez

Para felicitar a su marido en este cuarto aniversario, Kim Kardashian compartió una instantánea del día de la boda en la que se ve a la pareja en una actitud romántica y cariñosa abrazándose con una cálida luz iluminando el momento.

"Cuatro años y todo el tiempo por delante. Gracias por darme una familia y preocuparte tanto por nosotros. Gracias por inspirarme cada día. Soy tan afortunada. Feliz aniversario", se puede leer en el mensaje que acompaña a la foto.

El día de la boda, la socialité también subió a las redes sociales una foto poco después de convertirse en marido y mujer que logró récord de likes en Instagram, con más de dos millones de me gusta. Muy lejos de la cifra actual de 18 millones lograda por Kylie Jenner y la primera foto con su hija Stormi.

El 24 de mayo de 2014 Kim y Kanye West se daban el sí quiero en la fortaleza Belvedere de Florencia, en un castillo del siglo XVI y enfudada en un vestido de encaje y semitransparencias de Givenchy, la misma firma que Meghan Markle ha elegido en su boda real.

Dos nuevos hijos, una multimillonaria empresa de belleza y cuatro temporadas de Keeping Up with the Kardashians después, Kim continúa siendo uno de los iconos de estilo que, por más que le pese a los más puritanos de la moda.