Juan Luis Guerra edita "Literal": El merengue y la bachata se van a mantener

jueves 30 de mayo de 2019 - 6:10 p.m.

Juan Luis Guerra publica mañana "Literal", un nuevo disco en el que aporta un toque más moderno a su ya clásica mezcla de bachata y merengue, y defendió en una entrevista con Efe la vigencia y futuro de estos dos géneros musicales pese a las modas y el auge de otros estilos latinos.



"Definitivamente. Son ritmos cíclicos, diría yo: viene uno, va otro, algunos duran mucho, pero vienen y van. El merengue y la bachata se van a mantener", aseguró el genio dominicano.



"Igual que la salsa. La salsa se mantiene, Marc Anthony se mantiene, se mantienen muchísimos exponentes buenos. Y yo digo siempre que, en cualquier género, se pueden hacer trabajos buenos, letras buenas y mensajes buenos", añadió.



Ecléctico tanto en su música como en sus letras, "Literal" supone el regreso de Guerra (Santo Domingo, 1957) tras los casi cinco años que han pasado desde el exitoso "Todo tiene su hora" (2014), un disco con el que ganó el Grammy Latino al álbum del año.



"La mayoría son bachatas y merengues (en "Literal"). Hay una salsa, un son y una canción muy romántica que la dediqué a mi hijo Jean Gabriel", adelantó el artista sobre un disco que Efe pudo escuchar antes de su publicación.



"Literal" comienza con "Kitipún", el primer single desvelado de su nuevo disco y que empapa la bachata de sintetizadores y de aromas cercanos al pop contemporáneo.



El ritmo bachatero, en el que Guerra es un maestro sin igual, tiene un gran protagonismo en un álbum que incluye también canciones como "Cantando bachata" o la tan romántica como triste "Corazón enamorado".



"Todo lo puede el amor. Cuánto me alegra encontrarte esta vez, con el corazón enamorado, y la ilusión de vivir a su lado, y una lluvia de besos, niña, mojándote", expresa en esta canción el autor de éxitos como "Burbujas de amor" y "Ojalá que llueva café".



Pero además de bachatas hay mucho merengue en "Literal", por ejemplo con "Lámpara pa' mis pies", una canción dedicada a su esposa y cuyos arreglos recuerdan al Paul Simon de "Graceland" (1986).



La salsa de "Ma pa'alante vive gente" o el son de "Son a mamá" también sobresalen en una grabación que intenta añadir nuevos perfiles sonoros al estilo tradicional de Juan Luis Guerra y su banda 4.40 sin traicionar su "esencia".



"Traté de conseguir sonidos nuevos: sintetizadores, drums, y muchos otros sonidos e instrumentos que normalmente no tocamos en bachata, inclusive en merengue también. Haciendo esa mezcla de jazz, de pop, de góspel, eso es lo que conseguimos: un sonido nuevo que no pierde la esencia del grupo", expuso.



Uno de los temas más especiales y personales de "Literal" es "Merengue de cuna", que escribió como un regalo para su hijo Jean Gabriel y que cierra el álbum.



"En el cedé anterior compuse una bachata a mi hija Paulina ('Muchachita linda') y ahora tenía que hacer la de mi hijo, aunque la compuse primero. Es como una canción de cuna diciéndole cuánto lo amo. Aun cuando es un merengue, al ser tocado con guitarra solamente pasa casi como si fuera una balada", describió.



Las buenas noticias se le amontonan a Guerra, ya que además del lanzamiento mañana de "Literal" puede sumar el Premio Billboard a la Trayectoria Artística que recibió el pasado 25 de abril como parte de la gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2019 que se celebró en Las Vegas (EE.UU.).



El cantante tiene previsto presentar "Literal" este año con una gira mundial con la que recorrerá países como Estados Unidos o España.