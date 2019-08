Jorge Aquiles sigue venciendo obstáculos

domingo 4 de agosto de 2019 - 12:01 a.m.

Celebrará los 20 años de su programa ‘La Ruta de Aquiles'

Teníamos más de tres años de no saber de Jorge Aquiles Domínguez. Conversamos con el popular locutor y nos contó que se encuentra bien, sin embargo en un tiempo atrás estuvo delicado de salud.

Recuerden que Domínguez fue operado de un tumor cerebral en el 2014. Contó a El Siglo que dos años después el mal volvió a aparecer y fue intervenido nuevamente en el 2017, cirugía que no fue efectiva, por lo que en julio del año pasado entró a la sala de operaciones para que le realizaran una cirugía vía nasal y quedó hospitalizado durante 34 días.

‘Con este último proceso me he sentido mejor, al punto que por varios años no pude ir la celebración de Santa Librada, en Las Tablas, y el mes pasado se cumplió'.

A pesar de las barreras, Aquiles siempre ha estado de pie como amante del folclore, anima los eventos bailables y además conduce su programa radial ‘La ruta de Aquiles'. Ese espacio llega a sus 20 años de trayectoria, es por eso que su creador planea celebrarlo en grande.

Según Aquiles, prepara una gran actividad el 13 de agosto en los Bohíos Alegres, ubicado en la Transístmica. El espectáculo contará con las reinas del carnaval, murgas, tamboritos, discoteca y no puede faltar la presentación del ‘Mechiblanco' Ulpiano Vergara, quien solo se ha ausentado a un festejo de ‘la ruta'.