Jennifer López recibe las llaves de Miami Beach

miércoles 24 de julio de 2019 - 5:24 p.m.

Han sido entregadas de manos del alcalde de la ciudad, Dan Gelber.

Jennifer López, la "Diva del Bronx", ha recibido este miércoles las llaves de la ciudad de Miami Beach, que además ha declarado este 24 de julio el Día de Jennifer López, el mismo en que la artista cumple 50 años.



Las llaves y la proclamación han sido entregadas de manos del alcalde de la ciudad, Dan Gelber, y del comisionado Michael Góngora, en un acto privado celebrado en una residencia particular, informa el diario Sun Sentinel.



La actriz y cantante se halla en medio de su gira mundial "It's My Party", que incluye tres actuaciones mañana jueves, viernes y sábado en el American Airlines Arena de Miami, para luego proseguir con paradas en Europa y Asia hasta mediados de agosto.



López ha sido vista varias veces en la turística Miami Beach, donde tiene una propiedad, así como en Coral Gables, donde su prometido y exjugador de béisbol Alex Rodríguez posee una residencia y un gimnasio.



La ciudad del sur de Florida, además, ha sido escenario de algunos videos de sus canciones, como es el caso de "Love Don't Cost A Thing", que muestra imágenes de la Bahía Vizcaína.



Rodríguez ha utilizado su cuenta de Instagram para felicitar a la también empresaria por su medio siglo de vida con un video en el que incluye imágenes de la pareja y momentos privados, junto también a los hijos del exjugador.



La estrella latina con mayor influencia en Estados Unidos, nacida en el Bronx neoyorquino y en el seno de una familia de origen puertorriqueño, alcanza hoy los 50 años consolidada como una artista polifacética, tras una trayectoria disparada al estrellato gracias a la película "Selena" (1997).



A películas en su filmografía como "The Wedding Planner" (2001) o "¿Bailamos?" (2004) le seguirá este año el estreno de "Hustlers", en la que comparte cartel con Constance Wu, Julia Stiles y Cardi B.



Es en la música, desde aquel disco debut "On the 6", donde certificó su estatus de estrella global y que ha expandido con una línea de ropa deportiva, fragancias y cosmética.