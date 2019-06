Jagger reaparece lleno de energía en Chicago tras su operación de corazón

sábado 22 de junio de 2019 - 2:22 p.m.

Fue la primera presentación en público de Jagger después que le reemplazaran la válvula cardíaca en abril pasado

Con un Mick Jagger rejuvenecido y energético como siempre, sin rastros de su reciente operación de corazón, los Rolling Stones iniciaron en Chicago este viernes por la noche su gira "No Filter" (Sin filtro) por Norteamérica, que finalizará el 31 de agosto en Miami después de 17 conciertos.

Según reportes de prensa, un médico cardiólogo estuvo a la orden durante el concierto, pero no fue necesario, porque el cantante de 75 años se veía en forma, enérgico y particularmente animado.

Mick Jagger recorrió más kilómetros que un maratonista en el amplio escenario levantado en el estadio Field, escribió el cronista del Chicago Tribune, y si la gente del libro Guinness hubiera estado presente, "registraría su récord de cambios de vestimenta en escena", desplazando a la cantante estadounidense Cher, agregó.

Conversador con el público, como es habitual, Jagger no hizo referencia en ningún momento a su enfermedad, dijo que este era el trigésimo octavo concierto de la banda en Chicago y el octavo en el mismo escenario.

Pero a continuación interpretó la balada "Angie" acompañado de guitarra acústica y cuando cantó la frase "¿No es estupendo estar vivo?", los 60.000 espectadores estallaron en aplausos.

El concierto duró dos horas, durante las cuales la mítica banda británica interpretó 20 de sus grandes éxitos, pero ninguna de las canciones de su álbum más reciente de 2016, "Blue & Lonesome".

El público vibró con viejos clásicos como "Tumbling Dice", "Start Me Up", "Brown Sugar", "Honky Tonk Women", "Let's Spend the Night Together", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" y "You Can't Always Get What You Want", hasta el cierre con "Satisfaction" y el estallido de fuegos artificiales.

La gira, que tuvo que ser aplazada y reprogramada por los problemas de salud de su líder, incluye un nuevo concierto en Chicago el martes, y luego cruzará la frontera norte de Estados Unidos para presentarse en Ontario, Canadá (29 de junio).

El recorrido seguirá por Washington DC (3 de julio), Foxboro (7 de julio), Nueva Orleans (14 de julio), Jacksonville (19 de julio) y Filadelfia (23 de julio).

Después vendrán los conciertos en Houston (27 de julio), East Rutherford (1 y 5 de agosto), Denver (10 de agosto), Seattle (14 de agosto), Santa Clara (18 de agosto), Pasadena (22 de agosto), Glendale (26 de agosto) y finalmente Miami (31 de agosto).