Jacky Guzmán quiere conocer a chico que se tatuó su rostro en el brazo

jueves 20 de septiembre de 2018 - 9:53 a.m.

La presentadora de Suelta el Wichi dijo sentirse honrada

Los panameños populares aparecen en la parte trasera de los buses de lata, pero pocos son tatuados en pieles de los fanáticos. Honor que se lleva Jacky Guzmán, quien está emocionada luego de descubrir de su rostro fue plasmada en la piel de un chico, que ahora está buscando para conocerlo.

"No te conozco pero AMARÍA conocerte!!! 17 años en este medio y JAMÁS JAMÁS pensé que alguien algún día se tatuaría mi rostro en su piel PARA SIEMPRE. Me siento honrada de ser una inspiración para él o ella porque no se aún quien es !! Y para todos los que en algún momento han tenido un contacto conmigo! ESTOY EN SHOCK Y SIN PALABRAS!! GRACIAS GRACIAS GRACIAS por este detallazo!! Amigo Contáctame porfavor!!", escribió en su cuenta de Instagram.

Ya saben, si conocen a la persona póngala en contacto con 'La peque'.