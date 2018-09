Jacky Guzmán manda a los criticones a hacer ejercicio

martes 18 de septiembre de 2018 - 2:48 p.m.

La presentadora de tv dice que no quiere estar flácida

La presentadora de tv Jacky Guzmán está enfocada en mantener un cuerpo casi que perfecto, por ello no descansa a la hora de poner de su parte para lograr su cometido.

Ahora confesó que por más operaciones que se haga, nada podrá librarla de hacer ejercicios, pues desea verse dura y como todos saben, no hay cirujano que acabe con la flacidez. Es por eso que le recomendó a las personas ejercitarse en lugar de criticar.

También manifestó que no se arrepiente de ninguno de sus retoques.

"¿Operada? sí, y me las haría - las operaciones - TODAS otra vez. Pero a mis 29 años entendí que si no ejercito la flacidez no se irá. Yo quiero estar flaca pero DURA. ¡Balance! Así que en vez de criticar agarren una ropa rica y pónganse a correr. Un besito.", escribió en su cuenta de Instagram. ¿Qué tal?