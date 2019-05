Isabel Pantoja se retira y luego se arrepiente

jueves 23 de mayo de 2019 - 12:01 a.m.

La cantante dice que no es de las que se rinde

Bastante polémica estuvo la quinta gala de ‘Yo me llamo', pues una de las favoritas Isabel Pantoja fue la eliminada de la noche.

Para muchos fue una sorpresa, sin embargo otros lo vieron normal, pues aseguran que desde el principio, el jurado ha estado beneficiando a varios participantes. ¡Ay padre!

Bueno... luego de conocer la eliminación, Pantoja decidió no seguir formando parte del proyecto, pero más tarde cambió de decisión, explicó que ella no es de las que se rinde.

‘Ayer (martes) lo hice y yo no me quiero rendir. Así sea que no quede, yo voy a seguir en la competencia, con los cinco que quedaron', explicó la intérprete que se ha ganado el cariño del público que sigue el programa.

Esto lo dijo, porque ahora la producción abrió votaciones para regresar a uno de los participantes eliminados.

En esta gala, Marc Anthony fue quien quedó en la primera posición con una puntuación de 4.5, seguido por Shakira, Luis Miguel, Ricardo Montaner y en la última posición Isabel Pantoja con 4.1. La próxima gala traerán a un participante de regreso.