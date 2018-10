¡Irrespeto!

domingo 21 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Un joven transformista se disfrazó de Rosa Iveth en la fiesta anual gay de Halloween.

POLÉMICA

La comunidad indígena y gran parte de los panameños están enfurecidos con un joven transformista que se vistió de Rosa Iveth Montezuma para celebrar la segunda edición ‘Drag Pop Art: El águila vuela sola; el cuervo en bandadas'.

Cientos de personas se agolparon a las redes sociales para expresar su molestia, uno de ellos fue Ricardo Miranda, presidente general del Consejo Nacional de la Juventud Ngäbe de Panamá.

‘Esto es una falta de respeto al vestido de la mujer Ngäbe y a la dignidad de nuestras mujeres indígenas, así como nosotros los Ngäbes respetamos el gusto de cada quien exigimos respeto a nuestra cultura, identidad y a la digna representante de la mujer panameña que participa en el concurso internacional', expresó Miranda.

Comentario que fue aceptado por la representante de Señorita Panamá para Miss Universo, Rosa Iveth Montezuma quien con un ‘así es', aceptó la crítica del defensor de los derechos humanos.

Este chico no fue el único que se levantó en contra de las críticas, pues un chico que practica el transformismo también apoyó la crítica. ‘Yo soy transformista y hago shows de Sandra Sandoval. Pero son shows espectaculares, pienso que para fiestas de brujas es una falta de respeto, por que esto no es un disfraz, esto es un respeto que se merecen nuestras indígenas ok, que falta de respeto ante una señorita Panamá se debe demandar a ese que hizo eso', manifestó Xiara Daniela Miller Altamirano.