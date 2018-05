Iris de Arco acepta públicamente que tiene "un problemita de control ira"

viernes 25 de mayo de 2018 - 10:01 a.m.

La psicóloga anunció que tomará sesiones con una profesional y explicó que su comportamiento no la define como "loca"

Iris De Arco tiene una larga trayectoria en televisión, aunque hace cerca de tres años salió de las pantallas, pero es más recordada por sus controversias que por su largo camino frente a las cámaras.

Como es sabido por todos, la expresentadora de Código 4 y Chollywood (antigua versión de Suelta el Wichi) protagonizó enfrentamiento hasta con compañeros de trabajo, pero las discusiones no eran sencillas, casi todas las personas la señalaban como explosiva y durante todo este tiempo ella se defendió de las acusaciones, hasta ahora.

Esta mañana, la también psicóloga reconoció que tiene un problema de control de ira y anunció que iniciará un "entrenamiento emocional" con una colega, después de pasar mucho tiempo buscando ayuda. Admitió que su carácter viene de su crianza, pues tanto su madre y sus padres era explosivos.

Comunicado completo:

"Vamos a desnudarnos un poco:

Somos el resultado de la genética y de lo que nuestros cuidadores nos demuestran (ojo) no es enseñar es demostrar; mi papá era prácticamente militar, mi mamá filósofa/ historiadora, perfeccionista y como ella misma dice aún filoloca ja,ja,ja,ja.

Ambos con carácter fuerte, explosivos y aguerridos.

Si me preguntas qué cambiarías en ellos, te contesto NADA. Fueron los mejores padres que pude tener, soy impulsiva, guerrera, explosiva y tengo un problemita de control de ira; eso no me hace loca, pero si en tu ignorancia me ubicas como tal yo feliz (y lo digo en serio) los locos cambian el mundo...

Te cuento lo malo porque lo bueno lo ponemos a diario en las redes y tememos a mostrarnos tal cual somos; tengo años tratando de ver cómo conseguir el cambio, ayer por fin di con una brillante psicóloga que me explicó que es un tema de entrenamiento emocional, te cuento que en algo soy muy buena.

PERSISTENCIA, estaré en un proceso laaaargo de entrenamiento, pero DE TODAS MANERAS va a pasar, de todas maneras me voy a entrenar, me cuesta, porque mis creencias limitantes y mi ego son obstáculos, no me gustan los malos tratos y las injusticias pero en este proceso te prometo que saldré victoriosa, no sé cuánto tiempo me tome, ni sé si me encuentras por ahí y se me sale el demonio de Tazmania ja,ja,ja o si simplemente te ignoro; pero de lo que si puedes estar seguro (a) es que nunca, jamás en la vida me daré por vencida!".

De Arco se ha visto envuelta en incidentes que incluyen a compañeros de trabajos, vecinos y personal doméstico de su edificio y trabajadores de bancos y aeropuertos, estos dos últimos según propias denuncias de testigos o afectados.

