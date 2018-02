¡Inyecciones por un mes!

viernes 16 de febrero de 2018 - 12:01 a.m.

Alex Medela se recupera de una parálisis facial periférica

PRESENTADOR

Con las ganas de viajar a Chile se podría quedar el presentador de Tu Mañana, Alex Medela.

Como sabrán, Medela fue hospitalizado de urgencias y estuvo tres días internado, pues se le subió el azúcar y le provocó una parálisis facial.

Ayer, ya un poco mejor, el presentador habló con El Siglo y nos explicó que debe estar un mes inyectándose insulina, además de tomar dos pastillas de azúcar al día.

Una de las cosas que más inquieta a Medela por el momento, es el viaje que tenía programado a Viña del Mar, en Chile, que aunque no está del todo cancelado, aún debe esperar a ver qué le dice la fisiatra hoy.

Nos confesó que ya tenía todo comprado para viajar, pero con estas cosas inesperadas todo cambió. ‘Tengo que ir a terapia hoy y mañana y si la fisiatra me dice que no hay problema en parar el tratamiento voy, pero si eso me afecta la mejoría, bueno, ni modo', expresó.

Agregó que anímicamente se siente bien, pero si tiene una pequeña dificultad para hablar. ‘y bueno aunque muera por ir y apoyar a Samy y Sandra hay veces que se puede y otras que no, pero yo voy hacer todo lo posible por ir', agregó.

Molestos

Quienes no pudieron esconder su molestia fueron sus compañeros de programa Karen Chalmers, Natalie Harris y Robin Durán, quienes le aconsejaron mucho reposo.

De igual manera aprovecharon para hacer un llamado de atención a sus seguidores, de que se cuiden, que a cualquiera le puede pasar.

En medio del programa de ayer, hicieron una video llamada y Alex dijo que si se sentía mejor iría a Viña, lo que Chalmers consideró una imprudencia.

De igual forma Robin le dijo que la productora (Kathia Vázquez), le había informado que le cancelaron el viaje. ¡Ay padre!

Bueno... esperemos que se pueda recuperar pronto y reinicie todos sus planes de viaje, que por cierto tiene una a Barcelona que dice no se piensa perder. ¡Muñeco que pasea no!