Intentan estafar a Elmis Castillo

jueves 30 de mayo de 2019 - 12:01 a.m.

El actor hizo la denuncia, le pedían 2,700 dólares

¡Ojo! No es otra película que está rodando Elmis Castillo, es la realidad que está pasando en Panamá.

Este actor hizo un llamado de atención a través de sus redes sociales, pues por poco cae en la trampa de los delincuentes.

Castillo cuenta que ya tenía conocimiento de esta modalidad, por lo que le ocurrió a Samy Sandoval.

Añadió que recibió una llamada hecha por su supuesto hermano que le decía que fue secuestrado e incluso lloraba por golpes que había recibido, por dinero que debía.

En plena conversa ‘un tipo agarró el teléfono y me dijo que yo tenía que pagar la deuda si no, no lo iban a soltar, que lo habían golpeado y me dijeron que fuera al banco a sacar dos mil setecientos dólares y lo llevara a un Western Union', sostuvo.

El también cantante explicó que, por otra línea empezó a llamar a su hermano, hasta que logró contactarlo. Su pariente se encontraba bien y no estaba corriendo peligro.

Elmis también fue astuto, ya que logró mantener la llamada que le hizo el estafador, hasta el final, con el fin de obtener los mayores datos para denunciar el hecho ante las autoridades competentes.

El chiricano alertó a la población para que tengan mucho cuidado, debido que la comunicación suena muy real y así están estafando a muchas personas.