¡Un inspirador nato!

domingo 31 de marzo de 2019 - 12:01 a.m.

Dante Gebel trajo a Panamá su tour ‘El Auténtico'

APLAUDIDO

El pastor Dante Gebel estuvo más ‘Auténtico' que nunca, una noche organizada en Panamá para cualquier persona, independientemente de su religión, con un mensaje genuino que llegó al corazón, en el que habló del destino, la vida, la muerte, la nostalgia etc.

Desde el inicio Gebel tuvo que echar mano de su genialidad, ya que justo cuando tendría que hacer su entrada magistral, las pantallas y los monitores no encendieron; con todo eso, el argentino salió al escenario para pedir disculpa y para darle vuelta a la situación y se acordó del cantante Luis Miguel.

‘Esa es la maldición que dejó en panamá Luis Miguel jajaja, donde está el sonidista', dijo entre bromas y se dirigió a su equipo para asegurarles que confiaba en que arreglarían el daño. Se fue a camerino y regresó unos 15 minutos más tarde para arrancar el show.

Desde ese momento habló por dos horas y medias y ni siquiera se detuvo a beber agua.

Gebel enfatizó su predica en que todos debemos ser ‘auténticos' no tratar de encajar en un mundo siendo quienes no somos.

Realizó un pasaje por su vida, desde cuando comenzó y se sentía extraño, hasta ahora que ese ha convertido en uno de los pastores más seguidos, sobre todo por los jóvenes que encuentran conexión con sus mensajes.

‘Voy a mi primera presentación y siento que no encajo, y que hago?, empiezo a simular lo que no soy esa es la mayor estupidez que yo hice, ojalá que ustedes nunca lo hagan y como esto se llama ‘Auténtico' yo no voy a disfrazar lo que me paso para quedar bien', explicó.

‘Eso es lo que nos pasa en la vida, desde que estamos en una cuna nos presionan para que seamos la copia de alguien más', agregó.

Gebel también inspiró para que la gente siga peleando aunque la vida se ponga difícil. ‘No quiero que se depriman, pero tengo que confesarles que a veces la vida se va a poner fea, habrá momentos duros, como la escritura lo dice', mencionó.

El argentino recibe muchas crítica por su estilo particular.

‘Cuando estoy frente al público trato de estar lo mas elegante posible, pues estoy representado nada menos que el mensaje de Cristo, pero eso no significa que todo el mundo tenga que estar de mi lado', dijo.

El predicador dejó unas claras palabras para analizar y es que cada uno debe pensar como quiere ser recordado cuando le toque partir. ¿Que pondrían en tu tumba el día que mueras?, pregunta.

‘Es imposible tener éxito y ser efectivo en la vida si uno desconoce el propósito por el que ha arribado al planeta', opina.

Gebel tiene más de 3 millones de seguidores en Facebook, más de 250 mil seguidores en Instagram y en Twitter suma más de 30 mil usuarios que siguen su cuenta. También esta al mando de su programa Dante Nigth Show en Estados Unidos; Televisora Azteca y ayer anunció que está en negociaciones con Netflix.

Es el líder de River Arena en Anaheim, California y ha escrito libros como: ‘Pasión de Multitudes', ‘Monólogos de Dante Gebel', ‘Los Mejores Mensajes I y II', ‘Destinado al Éxito', ‘El amor en los tiempos del Facebook' y ‘Marea Baja'.