Incursionará en el negocio

domingo 23 de diciembre de 2018 - 12:01 a.m.

‘La Zambita' buscará otra entrada

EMPRENDE

La dj de música típica y presentadora de TV, Celibeth Pimentel, conocida como ‘La Zambita', incursionará como en el negocio.

Celibeth nos contó que su hijo, el popular ‘Cuzu', ha dado un giro a su vida, el cual nunca imaginó.

Cuenta que no sabía de hierras, sin embargo el pequeño siente amor por esa actividad que la ha hecho empaparse en todo.

‘Recuerdo que cuando estaba pequeña mi padre me llevaba pero no era constate, ahora esa es la pasión de este niño y me toca acompañarlo a todos lados', expresó.

Es tanto el afán del ‘Cuzo', que el fin de semana pasado retornaron de Colombia, donde se realizó la Copa América de Coleo, en la que él asistió como espectador.

Todos estos eventos han animado a Celibeth a ir más allá de una pista de lazo, por lo que en ese viaje aprovechó para hacer algunos contactos, con el fin de poner a la ventas suéter para damas con dibujos de caballos.

‘La situación del país no anda bien y hay que moverse, después que las cosas se hagan por el buen camino, aunque sea un centavo de ganancia está bien', expresó.

La chica también tiene a la venta accesorios de vaquero y en el futuro planea crear una marca de gorra, pero será el negocio de su hijo.

Por el momento ‘La Zambita' disfruta de sus vacaciones.