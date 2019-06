Ya era hora de crear un Ministerio de Cultura

jueves 13 de junio de 2019 - 12:01 a.m.

Amantes del folclore están contentos con la iniciativa.

Hace unas semanas el presidente electo Laurentino Cortizo, confirmó la creación del nuevo Ministerio de Cultura.

Ante este anuncio, algunos figuras apegadas al folclore mostraron la satisfacción porque se haga realidad lo que tanto anhelaron.

Uno de ellos es Colaquito Cortez, que en repetidas ocasiones dijo El Siglo que en Panamá hace falta un Ministerio de Cultura, ya que la misma no es apoyada por las autoridades correspondientes.

‘Ha sido una dicha que el Gobierno entrante se haya interesado por la cultura, está muy bien que le pongan el ojo porque es nuestra identidad, pues eso de que no hay plata no funciona. Yo en repetidas ocasiones he recibido invitaciones internacionales para representar al país, y he viajado pagando mi propio pasaje aéreo', sostuvo.

Según Cortez, desde los 13 años está llevando el folclore panameño por un sinfín de países, sin embargo le entristece que muchos ni se dan cuenta de su participación en los festivales.

‘Ya era hora que se le de calidad a la cultura y muchos talentos tendremos la oportunidad de expresar lo nuestro', añadió el músico.

El violinista desea la mejor de la suerte al titular designado para esta entidad, Carlos Aguilar.

Otro que está de acuerdo con Colaquito es el director del Gran Ballet Panamá Fuerte Raza, Héctor Ibarra, quien considera que es lo mejor que ha pasado, pues está cansado que el Instituto Nacional de Cultura (INAC) sea la caja de ahorro de los gobiernos que hacen y deshacen lo que les da la gana.

‘Al primero que le recortan cuando tienen un apuro es al INAC, y queda con una mano adelante y otra atrás diciendo no a todo lo que se trata de cultura, creo con un ministerio las cosas caminarían mejor', indicó.

Ibarra dijo que ya es hora que se trate la cultura como debe ser, por eso espera que el cambio que se avecina sea para bien y no para mal.

A esta nota se une Dorindo Cárdenas, quien considera que se aportarán avances y es lo mejor.

‘Después que las gestiones favorezcan a la cultura, bienvenido sea, porque lo que se quiere es reforzar las raíces', indicó.

‘El Poste de Macano Negro' desea mejores tiempos con el ministerio.