Hispanos no pueden creer lo que sucedió con "Despacito" en los premios Grammy

lunes 29 de enero de 2018 - 2:06 p.m.

Luis Fonsi, Daddy Yankee y Erika Ender se fueron con las manos vacías

Decepcionados quedaron muchas personas después de que la canción que ha roto varios récords en el mercado musical fue excluida de la lista de los ganadores de los premios Grammy, que se celebraron en Nueva York, Estados Unidos.

Un día después de la ceremonia de entrega de esos galardones, las personas seguían inundando las redes sociales con mensajes de ira, exasperación, desengaño y desencanto porque la mundialmente conocida y tarareada canción “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee en su versión remix con Justin Bieber no logró imponerse en las categorías a las que fue postulada.

Los boricuas pusieron a bailar a todos.

Varios seguidores de esos artistas acusaron a la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos (Grammy) incluso de “racista” y de “robo” por otorgar la estatuilla a la mejor canción del año al tema 'That's What I Like', interpretado por Bruno Mars.

Esa canción la compuso Mars, además de Philip Lawrence, Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus y Jonathan Yip.

“Despacito”, en su versión remix con Bieber, se convirtió en el segundo tema en español postulado en esa categoría y el primero en ese idioma que optaba al premio mejor canción pop de un dúo.

La decisión de la Academia causó estupor en una persona que comentó en Twitter: “Me están j…?????? Horrible, no soy la única que piensa que tenía que ganar”.

Incluso quienes rechazaban “Despacito” se pronunciaron en contra de que no se le otorgara el Grammy a la mejor canción como esta persona que dijo: “Tenía que ganar #Despacito. PD: a pesar que estoy harta de escucharla”.

Erika Ender, coescritora de 'Despacito' durante la alfombra roja.

Luis Fonsi y Daddy Yankee competían en las categorías mejor canción del año, grabación del año y por la mejor interpretación pop de un dúo o grupo.

Los expertos habían dicho que de alzarse con un Grammy en cualquiera de esas categorías Luis Fonsi y Daddy Yakee hubieran sido los primeros en ser premiados por una canción en español.

Y muchas personas apostaron a que ese triunfo era un hecho, de allí la iracunda reacción en las redes sociales.

“No era fanático de #Despacito, pero esa m… estaba en todos lados. Desde la casa de tus abuelitas hasta en un Prius en Burbank (California). Esa debió ser la canción del año”, expresó una persona.

Otros usuarios de Twitter e Instagram comentaron: “Que robo tenía que ganar #Despacito” y “No entiendo cómo una canción con 5 billones de vistas (en Youtube) no consiguió esos #grammys”.

Zuleyka Rivera deslumbró con su vestuario, pero fue criticada por su desenvolvimiento en el escenario.

Quien también decepcionó fue la Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera, quien bailó en la presentación de ayer, pero muchos la vieron muy dura en sus movimiento. Ante las críticas ella decidió responder en su Instagram: " Vestuario? Presentación? Premios? Galardones?. Para mi nada importa más que la genuina satisfacción de que estos boricuas hayamos hecho historia nuevamente. Es tiempo de unirnos y seguir triunfando juntos como latinos".

A pesar de la derrota, Luis Fonsi consideró que no se fueron con las manos vacías.

“No nos vamos con las manos vacías esta noche. Romper la barrera del idioma y unir al mundo con una canción es el mejor premio que uno puede ganar. Sigamos compartiendo nuestra cultura y nuestra música latina con el mundo entero. Gracias por apoyarnos, esto es solo el comienzo.", expresó en su cuenta de Instagram.

Daddy Yakee grabó un video para agradecer a los seguidores el apoyo brindado.

“Bueno, veo las reacciones en internet, muchas gracias, me encantó el show. Felicito a Luis Fonsi…. y a todos mis latinos. Gracias por todo el amor”, manifesto en su cuenta de Twitter.

Bruno Mars se quedó con las estatuillas que querían los hispanos para 'Despacito'.

“Despacito”, el tema original y el remix con Bieber, tuvo 4,600 millones de reproducciones a nivel mundial en el 2017, de acuerdo con datos de Guinness World Record.

Originalmente interpretado por “Luis Fonsi (Luis Alfonso López-Cepero) con Daddy Yankee (Ramón Rodríguez, ambos de Puerto Rico), la popularidad de la canción fue impulsada posteriormente por un remix con Justin Bieber (Canadá), que lo llevó al récord libros solo 188 días después de su lanzamiento el 12 de enero de 2017”.