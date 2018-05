El hijo mayor del presidente Varela se autodenomina 'Tortuguín'

jueves 3 de mayo de 2018 - 10:57 a.m.

Tras una publicación, Gian Varela hasta prometió lanzar un nuevo ritmo (trap track) que bautizará como 'Tortuga'

El DJ de música electrónica Gian Varela hizo un comentario en su cuenta de Twitter sobre el posible final que de la película taquillera Avengers: Infinity War, pero no esperó encontrarse con una irónica respuesta de un seguidor quien le provocó que hasta se autodenominara como 'Tortuguín'.

"Recordando que Marvel es de Disney no me gustaría que en la próxima le hicieran un final todo para 'pelaitos' tipo: llega Captain Marvel, agarran el time Stone, retroceden todo, reviven todos...todos felices. Quisiera algo realístico", publicó en la mencionada red social recibiendo seguidamente varias respuestas entre esas una de la cuenta bajo el nombre de Jean Meléndez: "Sí, mientras el pueblo ve qué come mañana y piensa en mam... el tranque, hoy hablemos de cómics, brother awebao. Así resolveremos el futuro del país". ¡Uf!

Pero, ¿qué creen? con el mismo tono de sarcástico el mayor de los tres hijos del presidente Juan Carlos Varela contestó: "Mira aw... 1. Si no quieres hablar de cómics y Marvel ese es tu propio problema. 2.-Para quejas de Gobierno puede escribirle a las mil cuentas que existen (icono de risa). Yo no soy político, no soy gobernante, no soy ministro, no soy de ningún partido, soy... 'Tortuguín".

"Darle RT (retuit) a esta tortuguita para buena suerte, buena electrónica, y buen perreo", también escribió en otro post acompañado de un dibujo del reptil.

La reacción del DJ levantó un sinfín de comentarios en redes sociales, pero las cosas no quedaron ahí. Gian colgó otro tuit y prometió que si el mismo llegaba a 150 retuits haría un ritmo llamado 'Tortuga'.

Dicha publicación superó los 500 retuits, así es que al productor solo le toca cumplir.