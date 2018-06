La hija de Yoani Ben se desapareció el fin de semana ¿Qué pasó?

lunes 4 de junio de 2018 - 11:00 a.m.

Tremendo susto le pegó Yashna a su padre quien imploró información de su paradero en redes sociales, pues tenía cinco horas sin saber de ella. ¡Santo!

El fin de semana muchas personas dirigieron sus oraciones hacia una de las hijas de campeona de Calle 7, Yoani Ben, luego que el padre de la pequeña, Roberto Edwards, pidió información sobre el paradero de la Yashna, quien tenía cinco horas de no saber su ubicación.

De acuerdo con la ex pareja de la 'Pantera de Colón', al momento de dar la alerta en redes sociales tenía cinco horas sin saber de la niñs, ya había ido hasta al hospital sin tener ningún tipo de respuesta. ¡Padre!

Afortunadamente, la primogénita de la ex competidora del programa donde 'la competencia es de verdad' apareció sana y salva. ¿Qué pasó?

Luego de regresar a casa con Yashna, Edwards publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: "Buenas noches, gracias a Dios ya mi niña apareció sana y salva. No me canso de agradecerle a Dios. Este medio fue mi última opción, ya de tantas angustias y no tener más lugar que buscar en Colón, me volví loco en almacenes, súper, hospital, en la calle, en todos lados ya no aguantaban los nervios, la angustia, el pánico y todo sentimiento amargo que un padre puede sentir por sus hijos.

El padre de la primera hija de Yoani agregó: "Gracias a todos los que apoyaron en este momento que jamás quisiera que se repitiera. Así como lo subí a este medio en mi mal momento, ahora igual le informo que ya estoy un poco tranquilo. No me tomaré el tiempo para leer todas las barbaridades que cuantas personas están escribiendo, gracias a todos".

A lo que se refirió Edwards es a la tanda de críticas que recibió tanto él como Yoani (aunque ella no estaba con la pequeña) por el descuido. Muchos les recordaron a ambos que en un segundo pueden pasar tantas cosas y bastantes ejemplos han quedado registrado en el país. Bueno, de seguro quien esté cuidando a la hija de la 'barbie colonensa' tomará más cuidado de ahora en adelante.