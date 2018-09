¡Una hija en común!

domingo 23 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

Fergie Vergara habla sobre la maternidad y el padre de su bebé

FAMOSA

El pasado 23 de agosto se conoció la noticia del nacimiento de la hija de Fergie, la ex hermanita de Big Brother. A un mes dela llegada de Eleanore Esther, pudimos hablar con la nueva madre y nos dio algunos detalles de su nueva vida.

Sobre la nueva etapa como madre nos comentó que le va muy bien, ‘yo soy relajada, mi mamá me ayuda mucho y mis amigos están pendientes de todo, son unos tíos consentidores', explicó Fergie a El Siglo.

Como sabrán, la chica no ha querido mostrar el rostro de su pequeña a través de redes sociales, pues quiere vivir al máximo este momento y así evitar exponer a su hija en las redes sociales.

Lo más importante es que Fergie se siente bien, a pesar de que a veces los cibernautas no la dejan en paz.

¿Y el padre?

Bueno... desde que se conoció que Fergie había terminado su relación con Ember Cesar, conocido como ‘Soy Nasty', hubo un ‘escándalo' por así decirlo en redes.

Poco después se conoció sobre el embarazo de Fergie, quien ahora puede hablar de lo más tranquila de su ex.

Es más, algunos medios la han vinculando nuevamente con su ex y decidimos saber si realmente habían regresado. ‘Lo único que te puedo decir es que tenemos una hija en común ya, nada más', dijo.

Por otro lado explicó que independiente de los problemas que han tenido y que no mantenían contacto ella jamás dijo que se la iba a prohibir ver, a la hija. ‘Que él se haya ido o hasta en alguna entrevista dijo algo sobre el ADN, yo jamás dije eso', sostiene Fergie.

Incluso nos dijo, que cuando la niña nació, fue ella quien le escribió. ‘De hecho como el no me escribió durante, yo cuando la bebé nació le escribí para decirle que ya había nacido y que si le gustaría verla y si tenía alguna duda que no tenía problemas con lo del ADN que se lo podía realizar', agregó.

Finalmente nos dejó claro que es una mujer súper madura y todo lo hace pensando en la bebé, que es lo más importante. ‘Lo demás creo al final es algo entre el y yo'.