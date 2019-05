Le hicieron bullying por los cuadros, ahora es moda

viernes 10 de mayo de 2019 - 12:01 a.m.

Emilio Regueira, imponiendo tendencias

‘No dejes que te hagan la vida de cuadritos', dice el líder de banda de rock Los Rabanes, Emilio Regueira, quien asegura que estuvo un paso adelante de la moda y se siente orgulloso de que las nuevas generaciones en la música vistan con el mismo estilo.

El intérprete de ‘Señorita, a mí me gusta su style' colgó una foto en su cuenta de instagram, donde aparece el cantante de reguetón Bad Bunny, luciendo un saco similar al que él utilizó en un evento internacional hace algunos años.

‘Cuando uno implanta y marca la moda compa. A mi no me echan cuento, siempre adelante en tendencias.... después las entienden muchos y dicen jooo ese cholo ta' clarito con lo que viene!! Saludos Panamá, no dejes que te hagan la vida de cuadritos', escribió en intérprete de rock.

Emilio contó a El Siglo que, ese saco lo utilizó en el 2007 en la entrega de los Latin Grammy, donde pudo notar entre los famosos que muchos se reían y comentaban sobre la vestimenta. ‘Nos hicieron bullying, cuando vieron que ganamos el Grammy se aquietaron', sostuvo el chitreano.

Han pasado los años y lo que fue de burla para algunos, ha sido de elegancia y estilo para reconocidos artistas.

El cantante explicó que no conoce Bad Bunny personalmente, sin embargo sí a algunos de su equipo de trabajo. Añadió que en Puerto Rico le tienen gran estima a Los Rabanes, afecto que ellos agradecen infinitamente. El sábado 18 de mayo se presentarán en ese país.

Emilio Regueira y los integrantes de la agrupación imponen su propio estilo, pues consideran que han sido atrevidos con la moda, ya que son fanáticos del cine y en cada película miran el ‘Outfit' del elenco, pero le dan el toque personal. Bueno, por el momento los muchachos se preparan para viajar. Estarán este fin de semana en una gira de promoción en Los Ángeles, California, y partir del 28 de mayo cumplirán con varios compromisos en México.