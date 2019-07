Grettel se muda poco a poco

La cantante fue firmada por Warner Chappell Music el año pasado

La cantautora Grettel Garibaldi fue firmada el año pasado por la empresa Warner Chappell Music, en miami. Conversó con El Siglo, sobre cómo va su carrera como compositora.

¿Qué tiempo llevas viviendo en el extranjero?

Realmente estoy en ese proceso de adaptación debido a la oportunidad que se presentó con la firma del contrato con Warner Chappell Music. Todavía no estoy viviendo fuera del país del todo porque me movilizo poco a poco dependiendo de, a donde se lleven a cabo las sesiones de composición de la compañía. Sin embargo, el puerto base debe ser Miami, florida.

¿Cómo avanza tu trayectoria artística?

Gracias a Dios más puertas se siguen abriendo, desde la firma con Warner Chappell el año pasado he tenido la oportunidad de componer con compositores que admiro mucho. Cada vez se va dando más apertura para colocar las canciones en voces de artistas que pronto podré decir.

¿Qué es lo que se ha hecho más difícil para trabajar la música fuera de Panamá o consideras que fue mejor para que se abrieran puertas?

Creo que desde cualquier parte del mundo siempre será un reto el trabajo en la música. Dios creó la música para compartirla y no para competir, aunque el ambiente en el que vivimos quiera manifestar lo contrario. Para poder llegarle de verdad al público hay que trabajar con amor y excelencia. Sin embargo, estar fuera de mi país también me permite seguir creciendo y aprendiendo cómo hacer las cosas mejor cada día. Nunca olvido que Panamá es ese lugar especial y bendito que me apoyó por primera vez. Sin ese recorrido, nada de lo que está pasando en mi vida en este momento hubiese sido posible.

¿Qué deseos o sueños hace falta cumplir?

Muchos, pero poco a poco he visto cómo Dios (quien es el que pone esos sueños en el corazón) ha ido hilvanando la ruta certera para el cumplimiento en su tiempo perfecto.

¿Qué es lo que se te ha hecho más difícil para lograr mejores días en tu carrera?

La vida misma es un complejo engranaje de emociones. Una de las cosas más difíciles es el poder mantenerse avanzando con fe cuando ves que todo alrededor aparenta que nada está pasando a tu favor aún cuando estás trabajando duro por ello. Llega el desánimo y toca tu puerta. Varias veces le abrí. Pero Dios me recordaba al instante que, hasta esos momentos tan duros son parte del proceso y que hay un gran propósito detrás de ellos.

¿Qué consejos le envías a las nuevas generaciones que han tomado este camino?

Es maravilloso ver surgir a las nuevas generaciones. Anhelo poder ser parte del puente por donde puedan caminar. La música viene de lo alto, es una plataforma muy poderosa que comunica tanto lo bueno como lo malo. Hay que sembrar con amor en el corazón de la gente a través del arte, porque así mismo se cosechará en grande. Si Dios puso el don, nunca dejen de soñar! Vale la pena cada paso que se da en pro a su bello cumplimiento.