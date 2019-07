"Gremlins" tendrá una precuela en forma de serie de animación

"Gremlins: Secrets of the Mogwai" será el título de esta serie que explicará los orígenes en la China de los años veinte de Sam Wing, que en la película de 1984 es el Señor Wing, y de cómo conoció a una extraña criatura mogwai llamada Gizmo.



Esta producción televisiva contará con diez episodios de media hora de duración cada uno.



Tze Chun escribirá esta serie en la que estarán involucrados en la producción Amblin Entertainment y Warner Bros., dos compañías que se aliaron en su día para la cinta original de "Gremlins".



Dirigida por Joe Dante a partir de un guion de Chris Columbus, "Gremlins", que contó con la bendición y el impulso como productor ejecutivo de Steven Spielberg, conquistó el mundo con su mezcla de comedia y terror hasta convertirse en uno de los grandes fenómenos del cine de los años ochenta.



Esta película tuvo además una secuela titulada "Gremlins 2: The New Batch" (1990).



Con esta nueva serie ya en marcha, WarnerMedia sigue desvelando sus cartas y mostrando qué tiene pensado para su plataforma digital.



Así, la compañía anunció hoy que la actriz Kaley Cuoco, una de las protagonistas de "The Big Bang Theory", protagonizará para su servicio de "streaming" una serie de intriga titulada "The Flight Attendant".



WarnerMedia también está trabajando con el prestigioso director canadiense Denis Villeneuve ("Arrival", 2016) en una serie sobre los personajes femeninos de "Dune" que llevará por nombre "Dune: The Sisterhood".



Al margen de esta serie, Villeneuve tiene previsto estrenar el año que viene una película que reimaginará el universo de ciencia-ficción de "Dune".



"Tokyo Vice" con Ansel Elgort, y "Love Life" liderada por Anna Kendrick son otros dos proyectos que maneja WarnerMedia para su desembarco en el muy competido mundo de la televisión por "streaming".