"Grand Hotel": secretos, pasión y lujo en un Miami muy latino

sábado 15 de junio de 2019 - 6:23 p.m.

Es un "remake" de la serie española "Gran Hotel", que narraba los misterios y entresijos de un prestigioso hotel a comienzos del siglo XX.

Un excitante cóctel de pasiones, secretos y lujo marca la carta de presentación de "Grand Hotel", la nueva serie de ABC que, con Eva Longoria como productora ejecutiva y Demián Bichir en su elenco, se adentra en los enredos de un exclusivo hotel de Miami que dirige una familia latina.



"La vitalidad que Miami trae a este show es muy importante. Miami está llena de cultura, color, agitación y lujo. Y realmente aparece en la serie", afirmó en una entrevista con Efe Denyse Tontz, actriz estadounidense de origen salvadoreño y que es la protagonista de "Grand Hotel" junto al australiano Lincoln Younes.



"Pudimos explorar muchas cosas que no podríamos haber hecho en una serie encuadrada en, no sé, Cleveland. Y definitivamente podemos ver pizcas de cultura hispana, lo que es maravilloso, aunque tampoco nos enfocamos en eso demasiado", aclaró.



"Grand Hotel", que se estrena el lunes y en cuyo reparto también aparece la puertorriqueña Roselyn Sánchez, es un "remake" de la exitosa serie española "Gran Hotel", que narraba los misterios y entresijos de un prestigioso hotel a comienzos del siglo XX.



"Hay muchas diferencias. Aun así, tiene el corazón de la original. Y tuvimos al equipo creativo de 'Gran Hotel', Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés (productores ejecutivos en el 'remake'), en el set durante el piloto y a lo largo de todo el proceso para que estuvieran pendientes de todo. Y dieron su bendición, lo que es maravilloso", dijo Younes.



"Vi el primer episodio de 'Gran Hotel' antes de que rodáramos nuestra serie, porque quería como pillar el tono y conocer cómo era la original, y me encantó. Quería ver la serie entera pero tampoco quería imitarla: quería tener mi propia perspectiva así que esperé hasta que terminamos la nuestra para ver el resto", añadió el intérprete.



"Es una serie tan hermosa...", contrapuso Tontz sobre la serie en la que se basa "Grand Hotel".



"Pero aunque es técnicamente un 'remake', 'Grand Hotel' es otra serie por sí misma. Hay tantas diferencias entre esta y la original que creo que habrá muchas sorpresas para los fans de la original", aseguró.



En "Grand Hotel", Santiago Mendoza (Bichir) es el patriarca de una familia latina y el propietario de un establecimiento de cinco estrellas en Miami, un hotel que su hija Alicia (Tontz) quiere proteger y llevar de nuevo a sus mejores días.



Ahí aparece Danny (Younes), un nuevo camarero que tiene una misión encubierta por cumplir en ese hotel, algo que no será fácil cuando comience a enamorarse de Alicia.



"Alicia está lidiando con mucho en ese momento", explicó Tontz sobre el punto de partida una serie que entrelaza la comedia, el drama romántico y el thriller.



"Acaba de volver de la escuela de negocios y está lista para comerse el mundo. Es optimista, quiere probar a su familia y a la plantilla del hotel que está preparada para asumirlo y ser una figura de autoridad", añadió.



Pero pese a ser "inteligente, ingeniosa, valiente y con una voluntad de hierro", Alicia no lo tendrá sencillo.



"Su viaje es el de equilibrar sus ganas de agradar a su padre y ser exitosa con este romance prohibido que desesperadamente quiere explorar", detalló.



"Yo soy el que echa todo a perder", bromeó Younes sobre las turbulencias sentimentales de su personaje y el de Tontz.



En el caso de Danny, el actor opinó que "lo más interesante" es ver cómo se desenvuelve en el hotel.



"Hay mucho de Danny que no conoces y tienes que ver la serie para conocer su trasfondo y cuáles son sus motivaciones: qué es genuino y qué no", cerró sin querer desvelar más de la trama.