‘La gente está escéptica'

martes 8 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Herman Bryden quiere ser el nuevo Alcalde de Bugaba

¡NO CREEN!

Son tantas las decepciones por las promesas de campaña incumplidas, por parte de los políticos, que el pueblo panameño se está desanimando para votar en las próximas elecciones.

Tratando de ganar la confianza de los electores en el distrito de Bugaba, Chiriquí, se encuentra el humorista Herman Bryden, quien se disputará la alcaldía de ese lugar con otros seis aspirantes.

Bryden dijo a El Siglo que ha podio rectificar las necesidades , y en su recorrido ha visto que la gente esta escéptica (no creen en ciertas cosas), de las autoridades, que no quieren saber de ejercer su derecho al voto.

‘Los problemas son conocidos, solo los estamos rectificando', añadió el también cantante.

Agregó que en la altiva provincia, hay lugares donde nunca han visto agua potable. También le parte el alma ver madres solteras, tratando de resolver las necesidades en el hogar.

‘Como es posible que en el ‘país más rico de la región' suceda esto', conocí una mujer que quiere mandar a sus hijos para la universidad y no tiene los recursos, en cambio supuestos promotores deportivos ganan 900 y el que hace el trabajo de verdad, 400', sostuvo.

Herman es consciente que ‘una sola golondrina no hace verano', sin embargo busca una oportunidad para trabajar de la manera correcta.

Él comediante no le teme a lo que dicen algunas personas, de que los políticos hacen falsas promesas y cuando están en el cargo no cumplen, pues viene a trabajar y no a hurtar, aseguró.

‘Los que pagan para llegar, son los que van a robar, y de ocupar el cargo respetaré la memoria de mi padre, que me decía: ‘Uno no toca lo que no es suyo', añadió.

Herman Bryden está a la espera de las elecciones primarias, cuya fecha no está definida.