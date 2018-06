¡Fuera de la pista!

domingo 17 de junio de 2018 - 12:01 a.m.

Carolina Dementiev sufrió un accidente

LAMENTABLE

Una nueva prueba tendrá que superar la modelo y presentadora de televisión panameña, Carolina Dementiev.

Como recordarán, hace poco más de dos años la presentadora de ‘Jelou' fue suspendida por dopaje involuntario, por lo que fue muy difícil para ella, alejarse por tanto tiempo de la pista.

Sin embargo, este año, a su regreso volvió a las carreras y obtuvo su primera victoria en el Ironman, en Puerto Rico.

‘Hace dos años la vida me dio una lección, hoy quiero transmitir ese aprendizaje a través de mi ejemplo, una lección de vida que me golpeó sin piedad y a la vez me potenció para levantarme', dijo luego de esa carrera Dementiev.

Ahora, la vida le ha dado otro revés, pero en esta ocasión fue un accidente que no se esperaba porque se preparaba para otras competencias.

‘Hace unos días tuve un accidente en la bici que me mostró que la vida te cambia en un segundo, después de tanto llorar hoy aplico lo que siempre aconsejo a mis seguidores, no importa el final del propósito lo que importa es disfrutar el proceso para llegar a el y lo disfrute', expresó la modelo.

Como bien dijo Dementiev, vendrán más mundiales y mas Ironmans en el futuro, pero por el momento recorrerá otro camino.

Competencia

CARRERA

La panameña se impuso en el Ironman 70.3 de Puerto Rico, en la categoría de 25-29 años, que se realizó en marzo.

Un Ironman es la prueba más exigente del triatlón y se realiza en diferentes partes del mundo.