Freeman dará vida a ‘Panamá'

domingo 8 de septiembre de 2019 - 12:01 a.m.

Estará junto a Frank Grillo

¡Vaya sorpresa! El ganador al Premio de la Academia Morgan Freeman y Frank Grillo formarán parte de la próxima producción de acción ‘Panama', que será dirigida por Daniel Adams y producida por Michelle Chydzik Sowa y Michelle Reihel.

Tanto Freeman como Grillo –ambos conectados con producciones del género de acción como la saga de Batman, de Christopher Nolan, o ‘Captain America'– serán los protagonistas de esta historia ambientada en 1989, cuando Panamá sufrió la invasión militar de Estados Unidos.

La trama de la película seguirá a un ex marino llamado James Becker (Grillo) que es enviado por su ex comandante Stark (Freeman) para cerrar un acuerdo abultado e importante con personas poco confiables. Becker deberá enfrentarse a algunos asesinos, toparse con ciertas mujeres fatales y aun así lograr la negociación con el enemigo, ya que esto es lo que completará su misión, sin embargo, él no estará solo, ya que Stark logrará llevarlo a casa con vida.

El rodaje de la producción está planificado para iniciar el mes de noviembre y será Highland Film Group la compañía encargada de su distribución a nivel mundial –proceso de ventas que iniciará con el Festival Internacional de Cine de Toronto–.