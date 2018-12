Franklyn Robinson: "Mientras yo esté vivo los Wichis seguirán vivos"

jueves 27 de diciembre de 2018 - 3:03 p.m.

"El Marichui" dio a entender que regresa con un nuevo proyecto

Suelta el Wichi salió de las pantallas pero al parecer seguirá vivo, al menos la esencia de mantener a todo Panamá al tanto de los chismes sobre los personajes de la farándula. Así lo dejó entrever Franklyn Robinson, con una publicación hecha en sus redes sociales.

Una imagen con fondo negro y letras blancas que se leen: "La evolución, empieza con la evolución. www.revolucion.tv.

Como pie de foto escribió: "Cuando una puerta se cierra, varias se abren. Primero me robaron el nombre de Chollywood mis amigos de Nex TV, aprendí y me fui a TVN y lancé @sueltaelwichi, pero lastimosamente #LaVainaTaHat y salimos del aire, me hicieron una rica propuesta para regresar, otros canales me llamaron para arrancar con ellos, mato por contarles qué es, pero este sábado 5 de enero desde el Atlas Golden Fest, conocerán lo que es @revoluciontv yo les dije que mientras yo esté vivo los Wichi seguirán vivo".

. PD: Los cobardes se rinden, los valientes luchamos.

Las especulaciones no se hicieron esperar, algunos creen que serán programas lanzados en plataformas digitales, otros que es un nuevo canal con contenido irreverente. Amanecerá y veremos...