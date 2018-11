Franklyn Robinson confirma el cierre de Suelta el Wichi. Esto es Guerra no va más

viernes 2 de noviembre de 2018 - 2:04 p.m.

¿Qué pasará con Ingrid, Kathy, Jacky y el 'Marichui?, según él ya tiene ofertas

A primeras horas de este viernes 2 de octubre corrió como pólvora el chisme de que Suelta el Wichi y Esto es Guerra, programas de TVN, no iban más, luego de un recorte por reestucturación del canal de la Tumba Muerto, información que fue confirmada por el mismo Franklyn Robinson, quien señal+o que la noticia le cayó como una balde de agua fría.

"Hoy es un día muy difícil, para mí y para muchas personas en TVN, porque desde esta mañana, fue un shock ver a varios compañeros recogiendo sus cosas para irse a su casa, no fue fácil", inició contando en su cuenta de Instagram.

"Hace una semana vimos lo que pasó en Medcom y sí, ahora tocó acá en TVN a la pelona pasó por @sueltaelwichi y cuando lo supe tragué en seco, pero ya estaba listo y mi equipo también, ya que todos entregaron más del 100 % a este proyecto que hemos hecho juntos contra viento y marea. Ya todos estaban preparados y por más que duele, todos saben que no es porque hayan hecho algún mal trabajo o se la cagaron, simplemente la situación del país está tan difícil, que esta vuelta nos tocó a nosotros. No es por rating, no es por demandas, no es por quejas, no por no generar, es porque no hay plata en el país y con el dolor en el alma los Ejecutivos tomaron esa decisión, que se realizó hoy", puntualizó.

Luego indicó que que hicieron otra oferta para seguir @sueltaelwichi en pantalla y la está estoy evaluando.

Por otro lado también se confirmó que Esto es Guerra le dijo 'tatai' a la tv nacional. Los guerreros Julián Torres, Paul Mcdonald y Pablo Brunstein, fueron los primeros en publicar sus mensajes de despedida.