Franklyn no aguanta el pa'trás de La Polla y amenaza con vetarla

miércoles 8 de agosto de 2018 - 8:05 a.m.

Todo empezó con un meme que compartió el Marichuy sobre el vestuario que usó Assilem durante su cumpleaños

Parece que 'La Polla' Assilem Delgado tiene la facilidad para hacer de lo mínimo algo mediático, pues luego de saltar a la popularidad con su famoso video invitando a la gente a su 'party en la 24 de diciembre', ha estado en el foco público, como ahora se inicia una batalla campal con Franklyn Robinson. ¡Ay madre!

Vamos al grano. 'El Marichuy' sugiere vetar a 'La Polla', todo depende del escrutinio público. No obstante hay quienes la respaldan y otros le dan la contra a la jovencita. ¿Por qué?

Todo inició cuando el presentador de Suelta el Wichi que publicó en su red social un meme sobre el vestuario que utilizó la chica de 22 años durante su cumpleaños, celebrado en los estacionamientos del Rommel Fernández. Ese resumen lo puedes encontrar aquí.

Sacó las garras:

Ayer, 'La Polla' volvió a ser tema de conversación en el Programa Suelta el Wichi, por lo que la chica enfurecida envió un duro mensaje.

Resulta que Assilem, quien se encuentra viajando en Colombia, publicó un fuerte video en el que despotricó contra los medios de comunicación que, a su juicio, "se la han dedicado" y les recordó que en el país hay temas más serios para tocar, en lugar de hablar de ella. Hasta los llamó payasos. ¡Fuerte!

Pero eso no fue todo, también colgó en sus historias de Instagram una imagen en la que escribió la frase: "Rancio, payaso, cuec$%?! y feo". ¿Para quién será?

Una publicación compartida por www.FRANKLYNROBINSON.com (@frankchollywood) el 7 de Ago de 2018 a las 9:41 PDT

Esto hizo que Franklyn le diera una rápida clase de periodismo explicando que son medios de farándula y que ese tema no es de sus ramas, aunque lo pueden tratar... Y le dijo que se le subió los humos a la cabeza, por tanto plantea vetarla de sus programas de Tv y radio:

"Ahora sí pues.... Ja,ja,ja gran estrella que hemos creado. Ella ahora manda en los medios de farándula y dejemos cubrir todo lo que ella dice, cuando existen los noticieros y todos han cubierto el caso de los 21 neonatos. La misma que cuando la entrevistamos por primera vez la gente nos decía: ELLA NO ES NOTICIA. Existen varios tipos de periodismos: Espectáculo, Deportes, Judicial, Político, Ambiental, Digital, Comunitario, Econonómico, Tecnológico, Salud entre otros y tú no puedes decirle a Roberto Rivera, Shevelut, David Samudio, Anette Queen u otros que hablen de un tema, que no es la de su rama, por más que lo pueden hacer.

Aquí el tema es que a los panameños, no le han dado el mismo interés de importancia a las noticias que son "más importantes" y replican, leen, comentan "las menos importantes" haciéndolas viral. Un año en este negocio y ya la fama se le subió a la cabeza.

Por eso, así mismo como ustedes hicieron que ella se hiciera popular en Panamá y de interés, les pido que usando el hashtag #VetenALaPolla lo escriban porque los contaremos en el programa y si más de 500 personas lo usan... Se los juro que la voy a vetar de @SueltaElWichi #WichiBreak en @Los40Panama y las redes de @SueltaElWichi", escribió el presentador en su Instagram.

Pero, ¿qué creen? al experto es chismes le está saliendo el tiro por la culata, la gente está defendiendo a la chica que se ha adjudicado la frase "bomba y plena". Claro, también están los que respaldan a Franklyn. Juzguen ustedes mismos con las imágenes.

En fin, los bandos están divididos. ya hay quienes consideran que la popularidad se le subió a la cabeza a la chica de La 24 de Diciembre y que "se le pasó la mano en pollo" con su respuesta" y este será el fin de su exposición mediática... el tiempo lo dirá.