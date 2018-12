Fotos revelarían que 'Juanga' nunca murió, ya le preparan homenaje de resurrección

sábado 15 de diciembre de 2018 - 11:45 a.m.

Conoce la hora y lugares del evento

A pocos de que ocurra la supuesta reaparición de Juan Gabriel, cantante que según un ex mánager habría fingido su muerte, la periodista mexicana Martha Figueroa mostró en un programa local unas fotografías como pruebas para demostrar que el artista no falleció el pasado 28 de agosto de 2016.

Las imágenes habrían sido captadas en el comedor de la casa de Juan Gabriel en el estado de Morelos. Una de ellas muestra al supuesto artista mexicano de espaldas, vestido con gorra, camisa y pantalón blanco.

Posteriormente, Martha Figueroa mostró una imagen en la que el 'Divo de Juárez' aparece lavando los platos, también de espaldas, y otra de perfil ayudando a una mujer a bajar de un vehículo

"Esta señora es la mamá de Consuelito", dijo Figueroa sobre la última toma.

Según la periodista, Consuelito es la mujer que ayudaba a Juan Gabriel en las labores domésticas. Supuestamente cuando el divo mexicano fingió su muerte, la mujer lo siguió apoyando, pero se cansó de estar encerrada y decidió no seguir colaborando más con él.

Dijo, además, que mientras se rendía homenaje al intérprete en el Palacio de Bellas Artes de la capital, Consuelito estaba en un hotel reuniendo ropa, alimentos y otros objetos para llevarlos al Juan Gabriel.

Cabe destacar que el 'Divo de Juárez' reaparecerá, supuestamente, hoy sábado 15 de diciembre, para revelar que fingió su muerte, según versión de Joaquín Muñoz, ex representante del artista mexicano.

Falsa resurección

Para Eduardo Jahuey, el famoso imitador de Juan Gabriel, todo este montaje de la supuesta reaparición de Juan Gabriel es un fraude.

A juicio de Eduardo Jahuey, es ilógico que de estar vivo Juan Gabriel, acuda a su exmánager Joaquín Muñoz para pedirle apoyo, cuando todos saben que llevaban aproximadamente 30 años sin hablarse.

Según su testimonio, le ofrecieron dinero para hacerse pasar por el artista mexicano que falleció un 28 de agosto.

"Yo trabajaba con una persona que me dijo: ‘Mira nos están ofreciendo hacerte unas fotos de espaldas y de lado, también grabar en tu casa y hacer unos videos tipo paparazzi’. A mí me cayó el 20 y le respondí: ‘No me vayas a salir que es para hacerme pasar por Juan Gabriel’. Me contestó que sí, pero que no iba a salir mi cara, que todo sería de lejos".

"Utilicemos la lógica, si Juan Gabriel hubiese fingido su muerte por los problemas que hayan sido... A la última persona a la que él acudiría buscando apoyo sería Joaquín Muñoz", concluyó el mexicano.

Con la versión de Eduardo Jahuey, ahora la historia sobre la “falsa muerte” de Juan Gabriel ha dado un nuevo giro y echaría a la borda todas las teorías que se han tenido en torno a la pronta resurrección del ‘Divo de Juárez’.

Preparan homenaje de resurrección

Evidentemente la noticia se apoderó de los medios de comunicación, desde el trending topic “Juan Gabriel está vivo” al de “sábado de resurrección”.

Tal es la expectativa por su aparente regreso a la vida, que un grupo de fanáticos chilenos en Facebook confirmó el evento del año: una vigilia en Plaza Italia para esperar la resurrección del intérprete de "El Noa Noa".