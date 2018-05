La ex de Floyd ataca a Liza

sábado 26 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

La famosa hizo el comentario en la cuenta ‘mamarazzi507'

¡SUELTA LA LENGUA!

La bola pica y se extiende. Lo que empezó como opiniones sobre la medida cautelar otorgada a Celestino ‘Pelenchín' Caballero, se ha convertido en una sacadera de trapos sucios e involucrado a otras personas.

Recuerden que todo empezó por los comentarios del boxeador Israel Duffus, pues él no está de acuerdo con colega haya salido de la cárcel. La opinión del púgil no fue del agrado de Yoani Ben, quien le respondió, desviando el tema central, a personal. Más adelante salió en su defensa su comadre Liza Hernández, y se formó el ‘dime que te digo'.

Pero ahora que se calentó la cosa, apareció en la palestra una ‘máxima de máximas', Bad Medina, ex pareja de Floyd y Mayweather, y rival de Liza Hernández.

La famosa internacional insultó a las dos panameñas a través de una publicación que realizó la cuenta ‘mamarazzi507'.

‘Me siguen con esta cara de volvieron de ‘amigos', necesitas otro préstamo, esa es una payasa y sin vergüenza. No sé como es ‘famosa', pensé que fue una actriz en Panamá por lo que me dijo cuando me conoció. Tuvo mucho que decir de mi en un show @frankchollywood ni una palabra que dice esta es cierto. Fue ‘miss 'pero Hawaiian Tropic, no Miss Universe, pero es algo hace cuántos años?? y sí, tuvo que trabajar por Los Lakers, porque fue una de las novias del viejito Jerry Buss, el viejito que se murió. Todo sabemos aquí lo que hace. y cómo se atreve a hablar de donde alguien vive, mira como tiene que vivir ella. Sí, muy máxima quiere ser', escribió Bad Medina.

Tras lo dicho, no contestó Liza, sino Yoani: ‘Vete a pagarle a Floyd el verdadero dueño de tus cosméticos niña. Sigues traumada con Liza. Loca, Floja'.

Bad Medina aseguró que empezó el negocio por su cuenta, y sí aceptó la ayuda que su ex le brindó, pero le pagó. Se ha convertido en moda ventilar la vida privada de los demás en las redes sociales, y esta semana la farándula panameña ha estado candente.