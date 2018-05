¡Qué fina! Noah Paola celebrará su primer añito con 350 invitados

lunes 28 de mayo de 2018 - 3:03 p.m.

Una de las pequeñas más famosas del patio está de cumple hoy. Sus padres nos adelantaron que ofrecerán una fiesta inolvidable

Este lunes una de las bebés más famosas del patio cumple su primer añito y sus padres lo celebrarán a lo grande. No era para menos, ¿verdad?

Hablamos de Noah Paola, la hija del ex integrante de Esto es Guerra Marlon Polo y la maquillista Ashlany Gómez, quien alcanzó los 12 meses de vida llenando a sus familiares de felicidad, con sus ocurrencias y aprendizajes diarios.

La celebración inició desde ayer, domingo 27 de mayo, cuando presentaron a la pequeña ante Dios y cumplió con el primer sacramento del bautizo. Hoy, que es su natalicio, celebrarán en una reunión familiar muy íntima y la fiesta en grande será este jueves cuando compartirá con ni más ni menos que 350 invitados. ¡Wow!

Sus padres, "Polo Polo" y Ashlany, nos revelaron que la cantidad incluye niños y adultos y esperan ofrecerle a sus invitados un momento inolvidable.

Tampoco titubeamos en consultarles sobre algunos detalles de el festejo del bautizo y nos detallaron que el mismo se realizó en el Hotel Melia Panamá Canal, en Colón. Previamente la ceremonia religiosa se desarrolló en la Parroquia Sagrada Familia, donde fueron acompañados por allegados.

Sus padrinos son el también ex guerrero Joaquín 'Joako' Fábrega y la hermana de Ashlany y tía de la infante, Kairys Gómez.

En redes sociales tanto el Mister Men Universe 2016 y la empresaria aprovecharon para manifestar el amor que sienten por su primogénita que, aunque aún no entienda de letras y oraciones, en un futuro podrá leer los mensajes que le han dedicado.

El bailarín publicó: "Estás cumpliendo tu primer año de vida y toda la familia se encuentra muy feliz y dichosa porque vamos a estar todos reunidos celebrando contigo. Cuando puedas leer este mensaje, quiero que puedas sentir el inmenso amor que te tenemos. ¡Muchas felicidades! FELIZ CUMPLEAÑOS MI AMOR".

En tanto su madre, embargada por los sentimientos de nostalgia y alegría le dedicó el siguiente mensaje: "Ante mis ojos se aparece una gran verdad que aún no creo, no creo que haya pasado un año desde el día en que naciste. Pero de igual forma quiero decirte feliz cumpleaños, porque has hecho cada uno de los 365 días pasados como únicos, dando sorpresas sin cesar y haciendo que vea el valor del amor".

Datos curiosos sobre Noah Paola