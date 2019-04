Fianeth Corro cumplirá su sueño de ser reina de la Calle Arriba de Las Tablas

domingo 14 de abril de 2019 - 6:23 p.m.

Fianeth Yusef Corro Madrid, es el Tulipán 67

Dicen por ahí que el que no llora, no mama y eso fue lo que le paso a la actual reina del Carnaval capitalino, Fianeth Corro, quién por fin fue aceptada en el Palacio de los Tulipanes para ser reina de la Calle Arriba de las Tablas para el año 2020.

Anteriormente Corro había enviado dos solicitudes para aspirar a la corona de Calle Arriba y fue rechazada.

Fianeth contó que la primera vez que envió su carta como aspirante fue en el año 2016 y que en ese momento se le explicó que escogerían a María Laura Cárdenas, pues, según los estatutos, estaba rallando en la edad límite para ser reina.

Durante estos años, la también Miss Petite, apoyo a su tuna y dijo sentirse preparada para hacerle frente a un carnaval como el de La Tablas.

"Estoy mentalizada que me pueden decir y sacar tonada, no me afecta, ya estoy bastante grande como para dejarme afectar por esos comentarios, creo que peores cosas que planchada o que no me quieren me han dicho en un carro alegórico, por esa parte estoy tranquila", señaló.

La escogencia de la modelo se dio por medio de votación popular de los miembros de la junta directiva que dieron a conocer la noticia esta tarde en Instagram, donde la denominaron como el Tulipán 67.