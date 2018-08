¡Fergie ya es mamá!

viernes 24 de agosto de 2018 - 12:01 a.m.

La ex Big Brother estaba feliz por la llegada de su bebé

FAMOSA

Emocionada y realizada se encontraba la ex hermanita de Big Brother antes de la llegada de su primer hijo.

Ayer, se conoció que Vergara dio a luz a su primogénita en un hospital de la localidad y que todo salió muy bien. ¡Felicidades!

Las felicitaciones de sus más de 200 mil seguidores en Instagram, no se han hecho esperar y todos esperan conocer a la pequeña.

La ex Big Brother se tomó el tiempo suficiente para disfrutar de esta etapa y aunque no lo crean, durante la gestación no se privó de comer de nada y trató de rodearse de personas que le generaban buenas energías, que es lo que quiere darle a su hija.

Como sabrán, Fergie y su antigua pareja, el papá de la nena, se separaron y no en buenos términos, por lo que la chica ha tratado de llevar su embarazo en paz, fuera de los rumores que corren en las redes, aunque no ha dejado de responder a los comentarios que la involucran.

Ember César dejó claro que se quiere hacer cargo de la pequeña, pero que se le hace imposible hablar con Fergie, quien desde hace algún tiempo lo tiene bloqueado de sus redes.

Bueno, con el tiempo sabremos en qué quedará esta película que aunque en un principio estuvo en el ojo de la tormenta por la ruptura y la pelea con su hermanita de Big Brother Nelva, con el tiempo todo se calmó.