Farruko y Yatra exaltaron a los 'panas' en el Festival de Verano

domingo 14 de enero de 2018 - 12:28 p.m.

Ambos artistas internacionales, parte del plato fuerte del Atlas Golden Fest, compartieron tarima con los del patio, quienes se pararon bonito

Aunque en la cartela de los artistas a presentarse en el Atlas Golden Fest no figuraban Kafú Banton, Joey Montana, El Sech, Japanese y el Boy C, ahí estuvieron y no por cuenta propia, sino como invitados para el show de Farruko y Sebastián Yatra.

El colombiano Yatra, quien fue el primer artista internacional en presentarse, cantó para sorpresa de los asistentes, 'Suena el Dembow' junto a Joey Montana.

Mientras que el puertiqueño Farruko parecía tener un sombrero ma´gico del cual sacaba artistas 'panas'.

El 'Don del Town', quien dicho sea de paso es artista de la compañía industrial musical Carbon Fiber Music (fundada por Farruko) puso a todos a gozar con sus canciones, También hizo su aparición 'El Peluche', 'El rey de lo Pandas' y 'El mutante', artistas a los que el intérprete de 'Krippy Kush' manifestó respeto y admiración.

Farruko antes de terminar su presentación y hacer un repaso de sus éxitos, adelantó que 'viene algo bueno' con los artistas del patio.

El Atlas Golden Fest se celebró ayer, sábado 13 de enero y contó con la presentación en tarima, además, del Dj español Juan Magan, la agrupación Cultura Profética, el DJ brasileño Marcelo CIC, del lado de los panameños Mecánik Informal, BCA, AKIM, Robinho, El Roockie, Pureza Natural y Llevarte a Marte pusieron a los asistentes a disfrutar de sus temas.

Organizadores del evento aseguraron que se vendió un total de 10 mil entradas.

Todas las fotos de: Daniel A. González