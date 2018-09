Famosa bloggera dominicana pierde su batalla contra el cáncer

lunes 10 de septiembre de 2018 - 9:54 a.m.

Kyrzayda Rodríguez siguió su proyecto 'fashionista' y dejó ver como todas las etapas de la enfermedad afectaban su físico

La blogger Kyrzayda Rodríguez dejó un vacío en el mundo de la moda desde sy muerte, ayer 9 de septiembre..

Unos meses atrás se enteró de que padecía de cáncer, sin embargo la enfermedad nunca la detuvo en seguir sus sueños y, sobre todo, ser agradecida y feliz cada día.

La comunidad de fashionistas dominicanos y sus seguidores lamentan la perdida de la mujer que inspiró cientos de miles de vidas a través de sus redes sociales.

Antes.

Después de la enfermedad.

A pesar de su enfermedad en pocas ocasiones se mostró débil, al contrario seguía compartiendo sus atuendos diarios, asistiendo a pasarelas, visitando sus lugares favoritos y también mostraba sus visitas al hospital en donde también se ganó el cariño del personal médico. Siempre trató de vivir la vida al máximo.

Glency Feliz, quien la visitó por última vez a mediados de julio, compartió en sus redes sociales el dolor que siente tras la muerte de su amiga.

Antes.

Depués de la enfermedad.

Recuerda que ambas se conocieron en el New York Fashion Week y de inmediato se volvieron inseparables.

“Pásame el celular, Glency, y así lo hice y me dijiste ven, una foto: Y con voz firme y fuerte me dijiste: Creo que será la última vez que me veas viva. Qué equivocada estabas: porque vives en mi”, fueron una de las últimas palabras que compartieron el pasado mes de julio.

Por su parte, Yisney Lagrange, esposa del famoso productor de videos musicales Jessy Terrero y también blogger de moda, se despidió de su colega por redes sociales.

"Mi corazón está triste, y aunque aveces queremos huir de la realidad no se puede, Kyrzayda, una guerrera, es lo último que le dije el día de su cumpleaños! Desde que la conocí y aceptó hacer el viaje de Blogger take DR (Bloguera se toma República Dominicana). La más puntual, la más dispuesta, la que más se cuidaba y si algo aprendimos en ese viaje fue lo que repetía constantemente (MIS FOTOS PRIMERO YO VIVO DE ESTO) después lo demás. Gracias Kyr por enseñarnos tanto, estoy orgullosa de ti, descansa en Paz! Te queremos por siempre!"

Rodríguez asistió a un evento del New York Fashion Week ayer, al que estuvo invitada. Pese a que no se sentía bien, se secó las lágrimas y fue al evento.

Antes.

Después de la enfermedad.

La fashionista, quien cumplió 40 años el 18 de agosto, era una de las influencers más conocidas entre los blogueros dominicanos, a pesar de que vivía en Nueva York.

Su cuenta (@kyrzayda_) tiene más de 4000 mil seguidores y su última publicación fue hace cinco días en la que agradeció a Dios por otro día más de vida.