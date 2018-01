Exigen transparencia

sábado 20 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

Presentan reclamo por licitación de artistas para el Carnaval

JOLGORIO

El grupo Hei Events and More, presentó un reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, por las supuestas irregularidades que se están dando en la elección de los artistas para el Carnaval.

En este caso hablamos de la Tarima del Recuerdo, donde tres empresas participaron de la licitación para llevar su espectáculo en los carnavales 2018.

René Rivera, director de la orquesta ‘Son D la Calle', explicó a El Siglo que decidieron participar este año porque la propuesta era buena, $80 mil, para 30 orquestas.

‘Fueron tres empresas, Studio 5000 que ofreció $69 mil, Amuna con $70 mil y nosotros que nos mantuvimos en la base de $80 mil. Sin embargo, descartaron a la primera y eligieron a la segunda, sin darnos la oportunidad de revisar nuestra propuesta', añadió.

Luego de la revisión de la propuesta ganadora, Hei Events and More, se encontró con que Amuna, no cumplía con muchos puntos. ‘La Ley 22, dice que si al momento de la evaluación, si no se cumple con todos los requisitos, debe quedar descartado', dijo.

Es por ello que levantaron el reclamo, que ha dado sus primeros frutos, pues la Dirección General de Contrataciones Públicas, ya le exigió a la Autoridad de Turismo (ATP), que detuviera el proceso, que ellos van a investigar, aseveró Rivera.

‘Cumplimos con lo legal'

Rivera añadió que su grupo, a parte de cumplir con todos los requisitos legales, tienen una mejor propuesta de artistas que trabajan año tras año y no solo aparecen para el Carnaval.

Entre ellos se encuentran: Sociedad Anónima, Luis Lugo y 507, Sócrates Laso, Son D la Calle, Raíces y Cultura, Víctor Jaramillo, entre otras, que se mantienen vigente en la música en Panamá.

‘En los últimos tres años, no ha habido calidad musical y la asistencia ha sido mínima, porque el espectáculo que ofrecen no es atractivo', manifestó.

Intentamos contactar a la ATP, para conocer como iba el proceso, sin embargo no obtuvimos respuesta. Sobre esto Rivera, nos adelantó que tenía conocimiento de que la ATP, estaba atendiendo la solicitud y que tienen fe en que se evalúe su propuesta para presentar a todos los artistas antes mencionados en la Tarima del Recuerdo.