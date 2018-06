Estilo de Harry Styles, ex One Direction, provoca que lo comparen con Juan Gabriel

lunes 4 de junio de 2018 - 9:37 a.m.

El cantante estadounidense ha usado looks muy similares a los de "Juanga".

A pesar de que Harry Styles, ex integrante del grupo One Direction, y el fallecido Juan Gabriel pertenecen a épocas muy distintas e incluso sus géneros musicales no se parecen nada, se les ha comparado por el gran parecido de su vestimenta.

En las redes sociales, los internautas compartieron una serie de fotografías donde se muestra la similitud en los diseños que ambos famosos han usado en sus presentaciones. Los colores llamativos, bordados y moños son las principales coincidencias.

Cabe resaltar que además del vestuario, los usuarios han señalado la semejanza en cuanto a sus movimientos en el escenario, pues el intérprete de ‘Sing Of The Times’ luce con la misma energía que "El Divo de Juárez" durante sus shows.