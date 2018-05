Esposa de DY le pide al promotor que pare de 'taquillar' tras rumor de romance

martes 15 de mayo de 2018 - 11:19 a.m.

Medio de comunicación de farándula tiró intriga sobre una supuesta relación entre el intérprete de 'Despacito' y Natti Natasha

Medio de comunicación de farándula tiró intriga sobre una supuesta relación entre Daddy Yankee y Natti Natasha. ¿Pueden creelo?, pues su esposa no.

Fue la misma Mireddys González, esposa de 'El Cangri', quien tiró su respuesta al medio de comunicación Noticiero Puerto Rico, quienes mostraron una supuesta 'evidencia' que podría revelar que el intérprete de los éxitos 'Gasolina', 'Despacito' y 'Dura' tiene dos frente. ¡Ay Madre!

"¡QUE BOCHINCHE! ¿A Natti Natasha le gustan mayores y casados? ¿Cómo es? La graban inesperadamente junto a Daddy Yankee en un jet privado y el pasme que tenían ambos artistas era notable", le pudo leer en la nota.

Aunque Mireddys no mostró si no le para bolas al tema, dijo que los medios de comunicación tienen que dejar de vivir la vida de los artistas y no estar sufriendo calenturas ajenas. Lo extraño es que Ramond Ayala, nombre real del cantante, no se ha caracterizado por mantener escándalos. Es más, anda para arriba y para abajo con su esposa, aunque no lo ponga como 'taquilla' en sus redes sociales.

Este año la pareja cumplirá 21 años de casados.

Este rumor surge por un video compartido por el promotor de 'El Big Boss', Rafael Pina, en su propia cuenta personal de Instagram. En la grabación aparecen Daddy Yankee y Natti Natasha conversando dentro de un avión que los llevaría a una presentación.

Pina comenta en el video que el vuelo llevaba a más personas de las esperadas y comienza a presentarlos uno a uno.

#Espectáculos Este video grabado por el promotor de Daddy Yankee y en el que aparece Natti Natasha fue tomado por un medio de comunicación en PR para intrigar sobre una supuesta relación entre los cantantes. La esposa de 'El Cangri' reaccionó.

>>https://t.co/F6S4ZpkOUT pic.twitter.com/MDJlvq1u79 — El Siglo de Panamá (@elsiglodigital) 15 de mayo de 2018

Tanto Daddy Yankee como Natti Natasha pertenecen son promovidos por Pina, razón por la cual frecuentan mucho en entrevistas, canciones y presentaciones.

Y, por si no lo sabías, Natti lleva años en el negocio musical. Es intérprete del exitoso tema 'Dutty Love', junto a Don Omar; Otra cosa, con Daddy Yankee; y Criminal, con Ozuna.

Natti Natasha (de dorado) canta en el remix de 'Dura', junto a Bad Bunny y Becky G.

Como solución, la Mireddys le recomendó a Natti Natasha que Pina dejara el papel de paparazzi, pues anda encima de Daddy Yankee.