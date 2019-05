Esposa del instagramer Abraham Pino reveló que embarazo apresuró la boda de ambos

sábado 4 de mayo de 2019 - 11:43 a.m.

Elizabeth, quien siguió los pasos de su esposo como Instagramer, reveló sus intimidades, como la pérdida de su bebé

Hay momentos fuertes de la vida íntima de los famosos chollywoodenses que se queda en secreto, pero otros deciden contarlo para compartir sus experiencia en público y esto es lo que ha decidido hacer Elizabeth, esposa del instagramer Abraham Pino, quien siguió la onda de responder 50 curiosidades sobre ella.

Entre varios temas, sobre su personalidad, gustos y hábitos reveló que estuvo embarazada, pero sufrió una pérdida. Además, para que sepan, no tocó el tema por encimita. No, no no. Ella dio detalles de cómo fue el proceso en el que, sabiendo que su bebé no tenía latidos, tuvo que esperar dos semanas hasta poder expulsarlo de su cuerpo.

Parte del video publicado por la cuenta Eliza Ibeth en Youtube

Por otro lado, no dejó espacio para las dudas y admitó que su sorpresiva boda sí fue a causa de un embarazo como muchos rumoraban, solo que no lo pudieron confirmar, hasta ahora que se abrió hacia el público. Aclaró que todo lo que afrontó sucedió antes de comprometerse contraer nupcias, decidieron que seguiría en pie los planes de casarse.

Mira el video publicado por la cuenta Eliza Ibeth en Youtube

Ex compañero de TR15 estuvo molesto con el matrimonio

Cuando Abraham salió el grupo TR15, Duckinss, el líder del grupo, manifestó estar en desacuerdo con la repentina unión, pues -según ventiló en redes sociales, el cómico que hace el personaje de 'La Kisha' le había dicho que ya estaba sacando una casa para sus padres y así irse a vivir con ellos, pero de la noche a la mañana cambió de parecer para llevarse a Elizabeth a vivir con él.

‘No puede ser que una persona pobre, a penas coja un centavo abandone a su familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos', expresó el humorista.

Duckinss dijo que no lo aprobaba por la simple y sencilla razón, de que no supo priorizar a sus padres por encima de lo demás.

‘De todas las decisiones importantes que él tomó en su vida, en un 80% yo lo aconsejé, menos en lo del matrimonio', aclaró.