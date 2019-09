‘Ya no eres un artista, sino una opción'

lunes 2 de septiembre de 2019 - 12:01 a.m.

One Two dice que le quieren poner precio a su trabajo

Enfocada en sus proyectos personales se encuentra la ‘One Two'. El próximo miércoles 11 y jueves 12 de septiembre, presentará un Stand Up Comedy.

El espectáculo titulado ‘Mi último show' será en Stone Panamá a partir de las 8:00 p. m. y los boletos se pueden adquirir en Ticketplus.

Conversamos con la One Two, quien nos explicó que a pesar de que siempre ha hecho Stand Up Comedy como profesional, los ha dejado de hacer un poco porque es desgastante.

Para cada uno de sus shows, la comediante se prepara con un tema, durante el show crea una serie de situaciones basadas en ese tema y lo va ampliando, de manera tal que el público hace ‘click' de principio a fin.

Y es que son más de 30 años dedicada a este negocio que ha ido cambiando con el pasar del tiempo, pues según dijo One Two a El Siglo, antes le pagaban por su talento, ahora solo quieren utilizar a los humoristas para rellenar un espacio. Es por esta razón que los comediantes han dejado un poco de presentarse en baby shower, cumpleaños etc.

‘Ya no eres un artista, sino una opción de quien te contrata', exclamó.

Según la famosa, ahora los que necesitan rellenar ese espacio se fijan en quién sale más barato, quién tiene más seguidores y por si fuera poco, le ponen precio a su trabajo.

‘Nuestro trabajo es un trabajo de inversión, en mi caso, un proceso de hasta dos horas de preparación, pues yo no siempre estoy vestido de mujer, es mi personaje y para ello debo invertir', añadió.

Además nos dijo que le gustaría reunirse con todos esos talentosos humoristas que hay en el país como: Chiquitín de mama, Herman Bryden, Poveda, Lencha y otros, para realizar eventos grandes.

One Two finalizó diciendo que detrás de cada comediante, hay una persona que cree mucho en su trabajo y es a eso que le deben dar valor. ¡Así es!