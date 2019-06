Eiza González se une a Rosamund Pike y Peter Dinklage en cinta "I Care A Lot"

martes 18 de junio de 2019 - 7:19 p.m.

Se espera que el rodaje de "I Care A Lot" comience el próximo mes en Boston (EE.UU.).

La actriz mexicana Eiza González compartirá escenas con la británica Rosamund Pike y el estadounidense Peter Dinklage en el thriller "I Care A Lot", informó este martes el medio especializado Deadline.



González confirmó hoy la noticia adelantada por Deadline con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, red social en la que tiene 4,6 millones de seguidores.



"Emocionada por esto", dijo la actriz en un mensaje acompañado por una fotografía en la que salía una copia del guion de "I Care A Lot".



J Blakeson ("The 5th Wave", 2016) escribió esta película y será también el encargado de dirigirla.



Rosamund Pike, nominada al Óscar por "Gone Girl" (2014), interpretará en "I Care A Lot" a una tutora que se ha especializado en retorcer la ley para exprimir a sus clientes y beneficiarse al máximo de ellos.



Por el momento no se sabe qué papeles encarnarán González y Peter Dinklage, quien alcanzó la cima de su carrera en la serie "Game of Thrones" gracias al carismático rol de Tyrion Lannister.



González es una de las artistas latinas más solicitadas en los últimos años en Hollywood, donde se ha abierto camino gracias a películas como "Baby Driver" (2017).



Entre las últimas cintas que ha presentado sobresalen "Welcome to Marwen" (2018), del director y realizador Robert Zemeckis; y "Alita: Battle Angel" (2019), donde se puso a las órdenes del cineasta Robert Rodríguez.



El horizonte inmediato de González aparece lleno de ambiciosos proyectos ya que, por ejemplo, figura en el reparto de "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", primera cinta derivada de la exitosa saga de acción y autos "Fast & Furious" y que llegará a los cines en agosto con Dwayne Johnson y Jason Statham como estrellas.



La mexicana aparecerá además en "Godzilla Vs. Kong", donde también actuarán Millie Bobby Brown y su compatriota Demián Bichir; se dejará ver en el thriller "Waldo" junto a Mel Gibson; y compartirá créditos con Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger y David Hasselhoff en una película que dará continuación al cortometraje de acción "Kung Fury" (2015).