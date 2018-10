Eiza González rodará junto a Mel Gibson el thriller "Waldo"

Con la dirección de Tim Kirkby ("Action Point", 2018), "Waldo" relatará la historia de un antiguo policía de Los Ángeles que vuelve a la acción como detective privado para investigar el asesinato de la esposa de una estrella de la televisión.



Está previsto que el rodaje de este filme, basado en la novela "Last Looks" de Howard Michael Gould, empiece a comienzos del próximo año.



González se ha abierto camino en los últimos años en Hollywood gracias a películas como "Baby Driver" (2017) o la serie "From Dusk Till Dawn: The Series" a las órdenes de Robert Rodríguez.



El director de origen latino la ha fichado además para el reparto de la película "Alita: Battle Angel", que verá la luz el próximo año.



Antes de eso, González estrenará en diciembre "Welcome to Marwen", la nueva cinta del cineasta Robert Zemeckis ("Forrest Gump", 1994) y en la que también aparecen Steve Carell, Leslie Mann y Janelle Monáe.