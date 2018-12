Echan a Miss panameña de concurso internacional por padecer vitiligo

miércoles 12 de diciembre de 2018 - 9:41 a.m.

Paulett Rosales está en Malasia, se siente abandonada y quiere regresar a su tierra natal lo más pronto posible

Tremenda protesta ha formado un grupo de panameños en la cuenta oficial del Miss International Mundo, luego que la participante panameña en el certamen, Paulett Rosales, denunciara ser víctima de discriminación por padecer vitiligo, a tal punto que fue expulsada por el director de dicha organización.

La misma candidata, Rosales, compartió un video en redes sociales en el que comentó por todo lo que pasó por simplemente tener "manchas" en su cuerpo, tal y como se lo hicieron saber.

Según cuenta, al cuarto día de estar en Malasia (donde se realiza la competencia), el director decidió sacarla de las actividades bajo la excusa de que "no es perfecta por tener eso en la piel", es la única excusa que tiene, aseguró un familiar de la chica.

Luego de esto, ayer, martes, todas las chicas salieron a sus respectivos compromisos. Ella quedó sola en la habitación sin saber qué es lo que sigue o cómo se regresa a Panamá.

"Estoy sola, no tengo a nadie que esté cuidándome. Es triste que esté ocurriendo todo esto, porque vine con una ilusión", así se expresó la concursante en unas notas de voz.

Luego explicó que la noticia se la dieron el lunes, pero lamentablemente no tenía la fuerzas para expresarlo. "El director de la organización decidió solicitar de que me retirara ya que tengo vitiligo y mi piel no es perfecta. Mientras las delegaciones participan en las actividades diarias - ella sigue encerrada en un cuarto de hotel -".

El día de ayer, lunes, no pude participar de las dos siguientes acitvidades, le comunicaron desde la secretaría que el director había solicitado su salida, ya que tenía "manchas blancas".

Su familia está angustiada

Geddy, hermana de Paulett, contó a El Siglo que la organización en Panamá está tratando de traerla de vuelta lo más pronto posible y añadió que la Miss está afectada emocionalmente,´ha tenido un daño psicológico y manifest´ó tener dolor de cabeza.

Por otra parte, ante el revuelvo en redes sociales, la organización internacional le ha pedido que desmienta lo que pasó y que exprese que fue ella que se salió del concurso por su propia decisión.

"Estamos preocupados porque está sola, la aislaron, no ha participado de ninguna actividad, después del cuarto día", insistió la hermana.

Es esto precisamente lo que la tiene consternada, pues indicó que de Paulett se enviaron fotos reales, donde pudieron apreciar que padecía de vitiligo, y al llegar a Malasia le hicieron otra sesión para el concurso internacional, pero al cuarto día todo cambió.

"Ella es una chica fuerte y saldrá de esto , estoy segura", puntualizó.

Se unen en solidaridad

Dayana Stair, una de las activistas del vitiligo, se unió a la protesta y compartió un video de la afectada, en señal de apoyo.